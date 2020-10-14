Черный дом под Гродно. Смотрите, какой крутой барнхаус построили за три месяца. Узнали цену

Источник материала: Tut.by

Строительство не всегда долгий и мучительный процесс. Например, этот черный дом под Гродно в стиле барнхаус был готов к внутренней чистовой отделке буквально за три месяца. Узнали, как и из чего он построен и сколько стоил.



Фото предоставил Кирилл Лущик

Сразу скажем, что это не традиционное для Беларуси строительство, когда все процессы происходят непосредственно на стройплощадке. Стены, перекрытия и крышу этого дома собирали в цехе, и на участок он был доставлен в виде готового к сборке домокомплекта.



В зоне террасы подшивку кровли и доски террасы пропитали бесцветной пропиткой

Еще одна особенность этого здания — его внешний вид. Он практически весь (за исключением зоны террасы) черный, на фасаде — большие панорамные окна. И это барнхаус — этот архитектурный стиль в нашу страну пришел не так давно, но уже нашел приверженцев.





— Заказчики к нам пришли с эскизом проекта — это была просто картинка из Pinterest, — рассказывает Кирилл Лущик, директор компании «Ярнi». — Размеры дома и планировку подгоняли под пожелания заказчика. Потом проект отдали конструктору каркасных домов, который сделал детальный конструктив для производства панелей, из которых состоит домокомплект.





При расчете панелей учитывалась даже чистовая отделка, которая будет в перспективе. Все рассчитывалось до миллиметра.



Сборка панелей на производстве. Толщина утеплителя в стенах, крыше и в полах — 200 мм

Планировка и функциональное назначение помещений имеет некоторые особенности. Площадь первого этажа — 54 м². Здесь размещаются гостиная-кухня, спальня, санузел и полноценная сауна с огромным окном с видом на лес. Над половиной дома есть и жилой лофт-чердак на 25 м². Это будет территория ребенка.





Панели собирали в сухом цехе. В их основе — деревянный каркас с утеплением и пароизоляцией. Окна устанавливались на этом же этапе.

Делать домокомплект начали в июне, а в августе привезли на участок. К этому моменту здесь сделали свайно-забивной (20 железобетонных свай) фундамент (он стоил 4160 рублей). Панели на фундаменте устанавливали с помощью подъемного крана. Монтаж занял несколько дней.









Когда был собран контур дома, приехала бригада кровельщиков и смонтировала кровлю за два дня. Такая скорость объяснима: рабочим не нужно было делать стропильную систему, утеплять скаты (панели крыши уже были в готовом виде, с утеплителем, гидроизоляцией и обрешеткой). Им нужно было только смонтировать металлические картины фальцевой кровли. Она, кстати, стоила 3050 рублей со всеми доборными элементами и крепежом.









В доме большая площадь остекления. Многие окна глухие. Это стеклопакеты без привычных рам из профиля ПВХ — они закреплены в специальных деревянных рамах каркаса стен. Те, которые открываются, уже имеют раму из профиля ПВХ с ламинированием в графитовый цвет и на фоне черного фасада не выделяются.



Для фасада использовалась сосновая строганая доска, покрашенная в два слоя черной краской. Ее монтировали уже на участке

Отдельно стоит сказать про панорамное окно в сауне: оно здесь занимает практически всю стену. Это специальный стеклопакет, состоящий из трех стекол с тонировкой — из парилки ты видишь все, а тебя в парилке — нет.

Все остекление дома обошлось в довольно скромную при таком количестве стекла сумму — около 4 тысяч рублей.



Боковое окно в гостиной — 2,2×2,2 метра, весит больше 200 килограммов



Внутри дома все готово под отделку

Согласно дизайн-проекту стены и потолки будут отделаны березовой фанерой. На черновые полы из цементно-стружечных плит (ЦСП) в спальне ляжет ламинат, а в зонах санузла и гостиной — плитка. Все это уже не входит в стоимость дома и будет заказываться хозяевами отдельно.



Сауна уже готова: ее обшили липой, установили финскую печь-каменку на 9 кВт

Отапливаться дом будет конвекторами и камином на дровах.

Общая стоимость этого дома, с фундаментом, доставкой, монтажом, чистовой отделкой сауны (с печкой и входной стеклянной дверью) — 68,5 тысяч рублей. Можно посчитать, во сколько обошелся квадратный метр такого дома — 867 рубля. В эту сумму не входят скважина для воды, канализация.