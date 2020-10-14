Водометы с прикрытием и польские пули. Какое оружие заметили на улицах Минска

Источник материала: Tut.by

Обычно мы делаем обзоры вооружения, военной техники и тактики на основе того, что видим (или что нам присылают читатели) по воскресеньям. Однако эскалация насилия в последние дни привела к тому, что примеры применения различного оружия не прекратились ни в понедельник, ни во вторник. 42.TUT.BY следит за событиями и рассказывает, что удалось увидеть и понять.

Кассетные светошумовые гранаты на Победителей и «Каменной Горке»

Если обычный «светошум» — ручные гранаты вроде чешской P1 — силовики используют с 9 августа, то кассетные, то есть разделяющиеся боеприпасы, начали взрываться в Минске в воскресенье, 11 октября (по крайней мере до того дня на видео такие не попадали). В частности, их применили на Победителей в районе стелы «Минск — город-герой» — мы подробно написали об этом ранее. И уже на следующий день очень похожий боеприпас взорвался во время разгона протестующих в районе станции метро «Каменная Горка».

От обычной светошумовой гранаты кассетная отличается не одним, а шестью-семью светозвуковыми элементами, которые разделяются еще в воздухе, а подрыв происходит уже на земле.

Газ и светозвуковые патроны из «травмата» на марше пенсионеров

Вечером в понедельник, 12 октября, около 1-й больницы в Минске произошла стычка участников марша пенсионеров с силовиками. Когда протестующие обступили микроавтобус, в котором сидели люди в балаклавах, последние применили спецсредства.

Один из силовиков распылил из окна перцовый баллончик, а второй дважды выстрелил (один раз в воздух, второй — в сторону одного из участников марша пенсионеров) из ручного оружия. В последнем мы опознали известный травматический пистолет «Оса» . Четырехзарядный «травмат», выполненный по бесствольной схеме, был разработан в Сергиевом Посаде научно-исследовательским институтом прикладной химии в 1999 году. Долгое время это было самое популярное травматическое оружие в России, позже появился «Макарыч», переделанный из обычного ПМ.

Судя по всему, силовик выстрелил светозвуковым патроном — такой боеприпас не имеет пули как поражающего элемента. Травматическое оружие не разрешено в Беларуси для обычных граждан, однако силовые структуры его используют.

Польские и турецкие резиновые пули



Фото: читатель TUT.BY

После разгона на проспекте Дзержинского в районе дома 115 читатель TUT.BY нашел оранжевый предмет характерной формы, в котором мы опознали оперенную резиновую пулю Sterling, произведенную в Турции. Такие уже использовались во время «горячей» стадии протестов 9−11 августа, однако потом на какое-то время пропали из виду.

Оперение позволяет стрелять из дробовика такими пулями более точно даже на сравнительно большие расстояния (хотя, в общем, гладкоствольное оружие для этого не приспособлено и не нужно). Утверждается , что при выстрелах на расстоянии менее 10 метров боеприпас может нанести смертельную рану.

В другом районе Минска в понедельник, 12 октября, местные нашли гильзу от пули, на которой написано «Made in Poland». По внешнему виду она очень похожа на гильзы от нелетальных патронов польской фирмы Fam-Pionki. Какой пулей был снаряжен боеприпас, мы не знаем: по гильзе определить это можно, только если посмотреть на обратную сторону, где обычно написан тип патрона.



Фото: читатель TUT.BY

Интересно здесь только то, что Польша, как и другие страны Евросоюза, с 2011 года постоянно продлевает эмбарго на поставку в Беларусь вооружения и боеприпасов. Впрочем, теоретически патроны могли быть поставлены в нашу страну и до 2011 года — такая продукция способна храниться десятилетиями.

Подрыв неизвестного объекта у стелы

Около 16.25 11 октября у стелы «Минск — город-герой» наши читатели услышали довольно сильный взрыв, после чего в редакцию прислали несколько видеороликов, на которых отчетливо видно большое облако поднимающегося белого дыма.

Можно предположить, что произошел контролируемый подрыв некоего неразорвавшегося боеприпаса. Что именно подорвали — снаряд, мину, несработавшую светошумовую гранату — сказать пока трудно (но взрыв произошел примерно там же, где применялись кассетные СШГ, так что есть вероятность, что уничтожали именно такую).

Судя по всему, боеприпас был уничтожен не тротиловой шашкой. Дело в том, что у каждого взрывчатого вещества имеется так называемый кислородный баланс — отношение количества кислорода, содержащегося во взрывчатом веществе, к его количеству, необходимому для полного окисления всех остальных компонентов данного взрывчатого вещества.

Положительный баланс — полная реакция, отрицательный — неполная. Так вот, у тротила один из самых низких кислородных балансов — минус 74. На практике это означает, что при взрыве в воздух поднимается большое количество остатков непрореагировавшей взрывчатки — и дым будет черный.

В данном случае дым белый — то есть перед нами случай использования взрывчатого вещества с положительным кислородным балансом.

Нам не удалось оперативно получить комментарий пресс-службы внутренних войск, что именно и чем было подорвано (дело в том, что разминированием в нашей стране занимается или МЧС, или взрывотехнический центр внутренних войск МВД Беларуси, но в районе стелы заметили саперный фургон именно внутренних войск). Но мы добавим комментарий, как только он поступит.

РМБ-93 в Серебрянке и автомат на Логойском тракте

Вечером 12 октября в Серебрянке на перекрестке улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского неизвестные в штатском, но в шлемах и с оружием, остановили машину. Через некоторое время транспорт пропустили, никого не задержав, однако нам прислали видео, по которому удалось кое-что опознать.

Часть мужчин держали обычные дубинки, однако как минимум двое несли очень интересные дробовики. Это РМБ-93 — российская разработка 1990-х годов. Оно не похоже ни на классические помповые ружья, ни на «Сайгу». Хотя магазин у модели трубчатый, как и у многих дробовиков, однако он не под-, а надствольный, то есть располагается выше ствола.



Фото: wikipedia.org

И очень вместительный: входит семь патронов плюс один в стволе. Для перезарядки ствол двигается вперед, стреляные гильзы уходят вниз. РМБ-93 выпускается в основном для гражданского рынка, силовиками оно используется достаточно редко.

На Логойском тракте ситуация была похожей, однако оружие было другое: классический автомат АК-74 . Причем, что характерно, на этот раз — с насадкой для холостой стрельбы (порой силовики обходятся без нее).

Бронежилеты на людях в штатском очень похожи на уже известные нам модульные баллистические системы MBS X — такие, в частности, есть у некоторых бойцов 5-й бригады ССО из Марьиной Горки. Шлемы похожи на модель ЛШЗ 1+, которые мы также уже замечали и описывали .

Водометы с прикрытием на бронемашинах

После того как неделю назад один из водометов на время превратился в подобие кита , силовики стали прикрывать «Хищники» более тщательно. Рядом с машинами появилось больше охраны, причем с огнестрельным оружием (судя по форме — антитеррористическое подразделение ОМОНа). В один момент силовик направил помповый дробовик на женщину с зонтом, а затем произвел выстрел в воздух.





На то, что водометы прикрывает именно ОМОН, указывает и техника: рядом с «Хищниками» находился черный «Тигр» , который мы уже замечали на подавлении протестов и который используется омоновцами. Второй водомет охранялся силовиками с бронеавтомобилем «Зубр», из которого в один момент высунулся человек и выстрелил из помпового дробовика . На этот раз для полива протестующих «Хищники» использовали оранжевую воду .