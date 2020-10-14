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Знай свои права: Джоли выпустит вдохновляющую книгу для тинейджеров

14.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Анджелина Джоли примеряет роль писателя: звезда анонсировала выход книги для молодежи под названием "Знай свои права". 

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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И пока бывший муж Брэд Питт наслаждается обществом молодой и замужней модели Николь Потуральски, Джоли работает в поте лица. Актриса, в качестве посланника ООН, старается помочь всем тем, кто хочет сделать мир лучше.

Джоли пишет книгу для всех тинейджеров: таким образом, актриса мечтает научить поклонников бороться с несправедливостью и ущемлением прав человека.

Как сообщило издание Daily Mail, актриса искренне верит в том, что книга станет "руководством к действию", а благодаря удобному формату - карманным путеводителем для молодежи.

Основная часть издания будет посвящена свободе слова, гендерному и расовому равенству, здоровью, а также экологии.

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Экс-избранница Брэда Питта пробует себя в писательстве и мечтает научить молодежь бороться с несправедливостью.
 
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