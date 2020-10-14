ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зубец оценил ущерб для экономики Литвы после потери белорусского транзита

14.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Экономист оценил ущерб для экономики Литвы после потери белорусского транзита

До сих пор в значительной степени литовская экономика держалась на контакте с Беларусью, утверждает собеседник Sputnik. 

© Sputnik
Перепелица: в Литве возвращаются к власти недруги Беларуси ― консерваторы

"Сегодня в связи с резким ухудшением литовско-белорусских отношений,  которые пополняли бюджет Литвы на 30%, в связи с взаимным отзывом послов Беларуси и Литвы и непризнанием Литвой выборов нет оснований рассчитывать на то, что торгово-экономические отношения между Беларусью и Литвой сохранятся", ― рассуждает Зубец.

Если Эстония и Латвия потеряли прежние советские торговые потоки через свою территорию в Европу, то Литве за счет Беларуси их удалось сохранить, поэтому до последнего времени литовская экономика чувствовала себя лучше , чем латышская или эстонская, отмечает экономист.  

"Если состоится, как обещал Лукашенко, разрыв экономических отношений между Литвой  и Беларусью с переводом торговых потоков в российские порты, давайте поживем и увидим, что станет с литовской экономикой после этого разрыва", ― говорит Зубец.

По словам экономиста ,в перспективе станет очевидным, "до какой степени литовская экономика самостоятельна и до какой степени она опирается на какие-то внешние подпорки, без которых существовать не может".

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее взаимная торговля с Беларусью пополняла литовский бюджет на треть от его годового объема, говорит доктор экономических наук, проректор Финансового...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокуратура без суда выставила ЖК «Каскад» счет за снятие флагов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика