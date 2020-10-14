Зубец оценил ущерб для экономики Литвы после потери белорусского транзита

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Экономист оценил ущерб для экономики Литвы после потери белорусского транзита

До сих пор в значительной степени литовская экономика держалась на контакте с Беларусью, утверждает собеседник Sputnik.

"Сегодня в связи с резким ухудшением литовско-белорусских отношений, которые пополняли бюджет Литвы на 30%, в связи с взаимным отзывом послов Беларуси и Литвы и непризнанием Литвой выборов нет оснований рассчитывать на то, что торгово-экономические отношения между Беларусью и Литвой сохранятся", ― рассуждает Зубец.

Если Эстония и Латвия потеряли прежние советские торговые потоки через свою территорию в Европу, то Литве за счет Беларуси их удалось сохранить, поэтому до последнего времени литовская экономика чувствовала себя лучше , чем латышская или эстонская, отмечает экономист.

"Если состоится, как обещал Лукашенко, разрыв экономических отношений между Литвой и Беларусью с переводом торговых потоков в российские порты, давайте поживем и увидим, что станет с литовской экономикой после этого разрыва", ― говорит Зубец.

По словам экономиста ,в перспективе станет очевидным, "до какой степени литовская экономика самостоятельна и до какой степени она опирается на какие-то внешние подпорки, без которых существовать не может".

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