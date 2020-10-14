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Из-за пожара в минском общежитии эвакуировали 30 человек

14.10.2020 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске во время пожара в общежитии спасен мужчина, 30 человек эвакуированы, сообщили в МЧС.

Из-за пожара в минском общежитии эвакуировали 30 человек
Фото: МЧС

Днем 14 октября произошло возгорание в комнате девятиэтажного общежития по ул. Солтыса, 203.

Сотрудники МЧС спасли нанимателя комнаты, 60-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с термоингаляционной травмой, термическим ожогом I-II степени лица, шеи, кистей, предплечий, плеч (20%).

Совместно с администрацией объекта эвакуированы 30 человек.

 
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В Минске во время пожара в общежитии спасен мужчина, 30 человек эвакуированы, сообщили в МЧС.
 
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