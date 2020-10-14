В помощь бизнесу. Как перевести свое дело в Украину

Тема релокации бизнеса и смены места жительства стала актуальна для белорусских компаний.

О налогообложении, трудоустройстве, легализации пребывания и других аспектах, которые важны для наших ИП и организаций в Украине, рассказывают специалисты адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» .



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Налоги

Стандартная ставка налога на прибыль в Украине составляет 18%.

Налогообложению подлежит прибыль, полученная из источников в Украине и за рубежом.

Индивидуальные предприниматели (в Украине используется термин «физическое лицо — предприниматель»), а также юридические лица смогут применять упрощенную систему налогообложения (единый налог), если будут соблюдать определенные критерии.

При этом в Украине существует четыре группы единого налога.

Стандартная ставка НДС в Украине составляет 20%.

В стране предусмотрены добровольная и обязательная процедуры постановки на учет НДС.

Стандартная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 18%.

Вместе с тем к некоторым видам доходов (дивидендам) может применяться 9% или 5%. Дополнительно с доходов граждан взимается военный сбор по ставке 1,5%.

Налоговое резидентство физическое лицо определяет самостоятельно с помощью применения ряда критериев.

Легализация пребывания

Ввиду возможных ограничений из-за карантина рекомендуется получить вид на жительство для своих сотрудников, чтобы гарантировать пересечение ими границы при въезде в Украину.

Если иностранный работник (гражданин Беларуси) и члены его семьи планируют пребывать в Украине более чем 90 дней в течение 180-дневного срока, они обязаны получить вид на временное жительство в Украине.

Вид на временное жительство выдается на срок:

– действия разрешения на работу — для иностранного сотрудника;

– до 1 года — для членов семьи иностранного сотрудника.

Для большинства категорий ВНЖ выдается при наличии разрешения на трудоустройство.

Для иностранцев и лиц без гражданства, которые трудоустраиваются без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, вместо такого разрешения необходим трудовой договор (контракт).

Разрешение на трудоустройство

По общему правилу найм на работу иностранцев в Украине происходит на основании разрешения, выдаваемого территориальными органами Государственной службы занятости в течение 5-7 дней (три дня на продление/изменение).

Выдается сроком на один год, для IT-специалистов, сотрудников с месячным окладом от 250 тысяч гривен (около 23 тысяч рублей) и учредителей украинских компаний — на три года.

При этом существуют особые категории иностранцев и лиц без гражданства, которые могут претендовать на трудоустройство в Украине без специального разрешения.

Открытие счетов в банках

Процедура открытия счета для нерезидента предполагает постановку на налоговый учет (получение идентификационного номера налогоплательщика) с последующим обращением в банк, где обязательно нужно пройти процедуры KYC (Know your client).

Также отдельные украинские банки могут требовать предоставление вида на жительство директора при прохождении им процедуры идентификации.

Медицина

В Украине для временно пребывающих иностранцев установлена страховая медицина, то есть медпомощь оплачивается по страховым договорам.

Экстренная медицинская помощь для иностранцев, временно находящихся на территории Украины, также платная.

Исключение предусмотрено для лиц, признанных беженцами и пребывающих в тяжелом положении — им медпомощь предоставляется за счет бюджета.

В случае, когда стоимость такой помощи превышает страховую сумму, предусмотренную договором страхования, необходимо доплатить разницу учреждению здравоохранению за счет собственных средств.