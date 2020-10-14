Участницы Марша матерей переждали сильный дождь и продолжили шествие

Участницы Марша матерей в Минске переждали сильный дождь в подземном переходе на площади Победы и продолжили шествие по проспекту Независимости.





При подходе к площади, на мосту через Свислочь по другую сторону от парка Горького, участниц акции снимали на видеокамеру двое сотрудников милиции в форме.

Во время ожидания в переходе женщины пели песни, в том числе «Купалинку». Затем они поаплодировали друг другу, многократно проскандировали «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Уходи!», после чего продолжили движение по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа. К этому моменту их количество уменьшилось примерно до 100.