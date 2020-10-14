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Участницы Марша матерей переждали сильный дождь и продолжили шествие

14.10.2020 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Участницы Марша матерей в Минске переждали сильный дождь в подземном переходе на площади Победы и продолжили шествие по проспекту Независимости.

Участницы Марша матерей переждали сильный дождь и продолжили шествие

При подходе к площади, на мосту через Свислочь по другую сторону от парка Горького, участниц акции снимали на видеокамеру двое сотрудников милиции в форме.

Во время ожидания в переходе женщины пели песни, в том числе «Купалинку». Затем они поаплодировали друг другу, многократно проскандировали «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Уходи!», после чего продолжили движение по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа. К этому моменту их количество уменьшилось примерно до 100.

В марше участвуют женщины, в основном среднего и старше среднего возраста. Акция приурочена к Дню матери, который отмечается в Беларуси 14 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Участницы Марша матерей в Минске переждали сильный дождь в подземном переходе на площади Победы и продолжили шествие по проспекту Независимости.
 
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