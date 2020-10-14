ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты о том, ожидать ли белорусам падения курса рубля и есть ли для этого предпосылки

14.10.2020 17:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году, особенно в последние пару месяцев, в белорусской экономике не все идет по плану властей. В том числе из-за политической ситуации в стране у населения упало доверие к белорусскому рублю. Как следствие вырос спрос на иностранную валюту. На поддержание нацвалюты уходят немалые суммы, что сказывается на золотовалютных резервах. Тем временем в сентябре у нас заметно ускорилась годовая инфляция, а за 9 месяцев этого года цены выросли на 4,7%. Это ставит под угрозу планы властей, что по итогам года она не превысит 5% (декабрь к декабрю), а также может сказаться на курсе рубля. FINANCE.TUT.BY спросил у экспертов, есть ли сейчас предпосылки для падения курса белорусского рубля в краткосрочной перспективе (а может быть, даже резкой девальвации), и если есть, то на сколько может упасть нацвалюта.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Определить до какого уровня или в какую сторону будет меняться курс рубля достаточно сложно»

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб отмечает, что в вопросе с девальвацией нужно сразу определиться, что под этим словом понимать.

— Если девальвацией называть просто какое-то снижение белорусского рубля, то да, она будет. Белорусский рубль будет снижаться, — говорит аналитик. — Если под девальвацией понимать очень быстрое, резкое, по сути разовое снижение рубля на десятки процентов, как это было у нас в конце 2014 года или в 2011 году, то такой в ближайшее время не будет.

Эксперт отмечает, что причины для снижения белорусского рубля есть. Это, к примеру, недоверие к национальной валюте, вызванное даже не какими-то финансовыми причинами, а недоверием людей к государству и его институтам.

— Но при этом курс у нас остается плавающим. Это означает то, что любой повышенный спрос на иностранную валюту тут же отражается на цене, как это было в марте, как это было в августе, — продолжает Вадим Иосуб. — Повышенный спрос на валюту приводит даже к росту курсов иностранных валют с перелетом (быстрый рост. — Прим. ред.). Потом начинается коррекция движения в обратную сторону. Опять-таки как это было в апреле после мартовского роста и в сентябре после августовского. Именно благодаря этому плавающему курсу валюта реагирует сразу же на какие-то изменения в балансе спроса и предложения. Нет каких-то причин, чтобы за день резко на десятки процентов вырос курс. Такое происходило тогда, когда был повышенный спрос, но курс искусственно сдерживался, когда он был фиксированный. Грубо говоря, это механизм сильной девальвации и в 2011 году, и в конце 2014 года.

Насколько глубоким будет падение белорусского рубля в более долгосрочной перспективе, эксперт прогнозировать не берется. Говорит, что сейчас это сказать невозможно.

— Падение белорусского рубля не предопределено. Нельзя сейчас проанализировать и сказать, что тут у нас инфляция такая-то, торговый баланс такой, еще какие-то факторы. И поэтому курс будет таким, — поясняет он. — Каким будет курс определяется постоянно, чуть ли не ежедневно меняющимися факторами. Мы не можем сказать, когда и каким образом разрешится политический тупик, в котором оказалась страна. Мы не знаем, будут ли власти печатать деньги, к примеру, для поддержки убыточных предприятий или для докапитализации госбанков. И если будут, то в каком объеме. Мы не знаем, будут ли еще вспышки девальвационных ожиданий наподобие тех, которые были в августе. То есть не зная этого, определить до какого уровня или в какую сторону будет меняться курс рубля достаточно сложно.

«Сейчас горизонт планирования в Беларуси стал максимально коротким, мы не можем говорить, что будет через год»

Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский также говорит о том, что под девальвацией нельзя понимать просто снижение белорусского рубля.

— Девальвация — это административное снижение стоимости рубля, а у нас плавающий курс. Девальвация возможна только при фиксированном курсе, — поясняет эксперт. — У нас может произойти обесценивание национальной валюты. Все предпосылки для ослабления курса рубля у нас конечно же есть. Это и недоверие населения к национальной валюте, и недоверие населения к государству в том плане, что будет включен печатный станок.

Если говорить про конец этого и начало следующего года, Лев Львовский сильного и резкого падения нацвалюты не ожидает.

— Но, скорее всего, рост будет небольшой и, по всей видимости, плавный. Здесь Нацбанк держит руку на пульсе. Для краткосрочной перспективы у Нацбанка есть ресурсы для поддержания курса рубля. За август он потратил сумасшедшие деньги для этого. Понятно, что так в течение года или двух регулятор делать не сможет. Но если мы говорим о нескольких месяцах, то здесь, очевидно, ему хватит ЗВР, — отмечает эксперт. — Плюс к этому мы видим, что недавно Нацбанк подписал документ о том, что он продолжит закручивать ликвидность. Но все это краткосрочные меры, все время так делать нельзя, к примеру, полгода. Ту же рублевую ликвидность зажимать. Это может привести к тому, что мы останемся без кредитного рынка и с кризисом неплатежей.

На ослабление курса рубля также может повлиять повышенный спрос на валюту со стороны населения.

— Но население, по всей видимости, большую часть или даже все свои рублевые средства на доллары поменяло еще в августе. Конечно сейчас тоже у людей появляются свободные рубли и они понемногу их меняют, но это уже не те объемы. Кредитных рублей сейчас нет.

Экономическая конъюнктура у нас складывается таким образом, говорит эксперт, что даже без обмена населением рублей доллар будет расти.

Лев Львовский отмечает, что сложно спрогнозировать, будет ли падать или укрепляться белорусский рубль в более долгосрочной перспективе.

— Сейчас горизонт планирования в Беларуси стал максимально коротким. Мы не можем говорить, что будет через год и так далее. Могут начать вмешиваться какие-то другие факторы, которые сейчас сложно предсказать, в том числе профессиональный состав Нацбанка. И дальнейшие действия Лукашенко, и дальнейшие действия российской стороны по выделению или не выделению нам кредитов, и то, на что эти кредиты будут использоваться.

Читайте также

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY спросил у экспертов, есть ли сейчас предпосылки для девальвации белорусского рубля в краткосрочной перспективе, и если есть, то на сколько может упасть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Знай свои права: Джоли выпустит вдохновляющую книгу для тинейджеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика