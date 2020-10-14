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Эксперты о том, ожидать ли белорусам падения курса рубля и есть ли для этого предпосылки
Источник материала: Tut.by
В этом году, особенно в последние пару месяцев, в белорусской экономике не все идет по плану властей. В том числе из-за политической ситуации в стране у населения упало доверие к белорусскому рублю. Как следствие вырос спрос на иностранную валюту. На поддержание нацвалюты уходят немалые суммы, что
«Определить до какого уровня или в какую сторону будет меняться курс рубля достаточно сложно»
Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб отмечает, что в вопросе с девальвацией нужно сразу определиться, что под этим словом понимать.
— Если девальвацией называть просто какое-то снижение белорусского рубля, то да, она будет. Белорусский рубль будет снижаться, — говорит аналитик. — Если под девальвацией понимать очень быстрое, резкое, по сути разовое снижение рубля на десятки процентов, как это было у нас в конце 2014 года или в 2011 году, то такой в ближайшее время не будет.
Эксперт отмечает, что причины для снижения белорусского рубля есть. Это, к примеру, недоверие к национальной валюте, вызванное даже не какими-то финансовыми причинами, а недоверием людей к государству и его институтам.
— Но при этом курс у нас остается плавающим. Это означает то, что любой повышенный спрос на иностранную валюту тут же отражается на цене, как это было
Насколько глубоким будет падение белорусского рубля в более долгосрочной перспективе, эксперт прогнозировать не берется. Говорит, что сейчас это сказать невозможно.
— Падение белорусского рубля не предопределено. Нельзя сейчас проанализировать и сказать, что тут у нас инфляция такая-то, торговый баланс такой, еще какие-то факторы. И поэтому курс будет таким, — поясняет он. — Каким будет курс определяется постоянно, чуть ли не ежедневно меняющимися факторами. Мы не можем сказать, когда и каким образом разрешится политический тупик, в котором оказалась страна. Мы не знаем, будут ли власти печатать деньги, к примеру, для поддержки убыточных предприятий или для докапитализации госбанков. И если будут, то в каком объеме. Мы не знаем, будут ли еще вспышки девальвационных ожиданий наподобие тех, которые были в августе. То есть не зная этого, определить до какого уровня или в какую сторону будет меняться курс рубля достаточно сложно.
«Сейчас горизонт планирования в Беларуси стал максимально коротким, мы не можем говорить, что будет через год»
Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский также говорит о том, что под девальвацией нельзя понимать просто снижение белорусского рубля.
— Девальвация — это административное снижение стоимости рубля, а у нас плавающий курс. Девальвация возможна только при фиксированном курсе, — поясняет эксперт. — У нас может произойти обесценивание национальной валюты. Все предпосылки для ослабления курса рубля у нас конечно же есть. Это и недоверие населения к национальной валюте, и недоверие населения к государству в том плане, что будет включен печатный станок.
Если говорить про конец этого и начало следующего года, Лев Львовский сильного и резкого падения нацвалюты не ожидает.
— Но, скорее всего, рост будет небольшой и, по всей видимости, плавный. Здесь Нацбанк держит руку на пульсе. Для краткосрочной перспективы у Нацбанка есть ресурсы для поддержания курса рубля. За август он
На ослабление курса рубля также может повлиять повышенный спрос на валюту со стороны населения.
— Но население, по всей видимости, большую часть или даже все свои рублевые средства на доллары
Экономическая конъюнктура у нас складывается таким образом, говорит эксперт, что даже без обмена населением рублей доллар будет расти.
Лев Львовский отмечает, что сложно спрогнозировать, будет ли падать или укрепляться белорусский рубль в более долгосрочной перспективе.
— Сейчас горизонт планирования в Беларуси стал максимально коротким. Мы не можем говорить, что будет через год и так далее. Могут начать вмешиваться какие-то другие факторы, которые сейчас сложно предсказать, в том числе профессиональный состав Нацбанка. И дальнейшие действия Лукашенко, и дальнейшие действия российской стороны по выделению или не выделению нам кредитов, и то, на что эти кредиты будут использоваться.
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FINANCE.TUT.BY спросил у экспертов, есть ли сейчас предпосылки для девальвации белорусского рубля в краткосрочной перспективе, и если есть, то на сколько может упасть...
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