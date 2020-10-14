Эксперты о том, ожидать ли белорусам падения курса рубля и есть ли для этого предпосылки

Источник материала: Tut.by

В этом году, особенно в последние пару месяцев, в белорусской экономике не все идет по плану властей. В том числе из-за политической ситуации в стране у населения упало доверие к белорусскому рублю. Как следствие вырос спрос на иностранную валюту. На поддержание нацвалюты уходят немалые суммы, что сказывается на золотовалютных резервах. Тем временем в сентябре у нас заметно ускорилась годовая инфляция, а за 9 месяцев этого года цены выросли на 4,7%. Это ставит под угрозу планы властей, что по итогам года она не превысит 5% (декабрь к декабрю), а также может сказаться на курсе рубля. FINANCE.TUT.BY спросил у экспертов, есть ли сейчас предпосылки для падения курса белорусского рубля в краткосрочной перспективе (а может быть, даже резкой девальвации), и если есть, то на сколько может упасть нацвалюта.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Определить до какого уровня или в какую сторону будет меняться курс рубля достаточно сложно»

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб отмечает, что в вопросе с девальвацией нужно сразу определиться, что под этим словом понимать.

— Если девальвацией называть просто какое-то снижение белорусского рубля, то да, она будет. Белорусский рубль будет снижаться, — говорит аналитик. — Если под девальвацией понимать очень быстрое, резкое, по сути разовое снижение рубля на десятки процентов, как это было у нас в конце 2014 года или в 2011 году, то такой в ближайшее время не будет.

Эксперт отмечает, что причины для снижения белорусского рубля есть. Это, к примеру, недоверие к национальной валюте, вызванное даже не какими-то финансовыми причинами, а недоверием людей к государству и его институтам.

— Но при этом курс у нас остается плавающим. Это означает то, что любой повышенный спрос на иностранную валюту тут же отражается на цене, как это было в марте , как это было в августе , — продолжает Вадим Иосуб. — Повышенный спрос на валюту приводит даже к росту курсов иностранных валют с перелетом (быстрый рост. — Прим. ред.). Потом начинается коррекция движения в обратную сторону. Опять-таки как это было в апреле после мартовского роста и в сентябре после августовского. Именно благодаря этому плавающему курсу валюта реагирует сразу же на какие-то изменения в балансе спроса и предложения. Нет каких-то причин, чтобы за день резко на десятки процентов вырос курс. Такое происходило тогда, когда был повышенный спрос, но курс искусственно сдерживался, когда он был фиксированный. Грубо говоря, это механизм сильной девальвации и в 2011 году, и в конце 2014 года.

Насколько глубоким будет падение белорусского рубля в более долгосрочной перспективе, эксперт прогнозировать не берется. Говорит, что сейчас это сказать невозможно.

— Падение белорусского рубля не предопределено. Нельзя сейчас проанализировать и сказать, что тут у нас инфляция такая-то, торговый баланс такой, еще какие-то факторы. И поэтому курс будет таким, — поясняет он. — Каким будет курс определяется постоянно, чуть ли не ежедневно меняющимися факторами. Мы не можем сказать, когда и каким образом разрешится политический тупик, в котором оказалась страна. Мы не знаем, будут ли власти печатать деньги, к примеру, для поддержки убыточных предприятий или для докапитализации госбанков. И если будут, то в каком объеме. Мы не знаем, будут ли еще вспышки девальвационных ожиданий наподобие тех, которые были в августе. То есть не зная этого, определить до какого уровня или в какую сторону будет меняться курс рубля достаточно сложно.

«Сейчас горизонт планирования в Беларуси стал максимально коротким, мы не можем говорить, что будет через год»

Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский также говорит о том, что под девальвацией нельзя понимать просто снижение белорусского рубля.

— Девальвация — это административное снижение стоимости рубля, а у нас плавающий курс. Девальвация возможна только при фиксированном курсе, — поясняет эксперт. — У нас может произойти обесценивание национальной валюты. Все предпосылки для ослабления курса рубля у нас конечно же есть. Это и недоверие населения к национальной валюте, и недоверие населения к государству в том плане, что будет включен печатный станок.

Если говорить про конец этого и начало следующего года, Лев Львовский сильного и резкого падения нацвалюты не ожидает.

— Но, скорее всего, рост будет небольшой и, по всей видимости, плавный. Здесь Нацбанк держит руку на пульсе. Для краткосрочной перспективы у Нацбанка есть ресурсы для поддержания курса рубля. За август он потратил сумасшедшие деньги для этого. Понятно, что так в течение года или двух регулятор делать не сможет. Но если мы говорим о нескольких месяцах, то здесь, очевидно, ему хватит ЗВР, — отмечает эксперт. — Плюс к этому мы видим, что недавно Нацбанк подписал документ о том, что он продолжит закручивать ликвидность. Но все это краткосрочные меры, все время так делать нельзя, к примеру, полгода. Ту же рублевую ликвидность зажимать. Это может привести к тому, что мы останемся без кредитного рынка и с кризисом неплатежей.

На ослабление курса рубля также может повлиять повышенный спрос на валюту со стороны населения.

— Но население, по всей видимости, большую часть или даже все свои рублевые средства на доллары поменяло еще в августе. Конечно сейчас тоже у людей появляются свободные рубли и они понемногу их меняют, но это уже не те объемы. Кредитных рублей сейчас нет.

Экономическая конъюнктура у нас складывается таким образом, говорит эксперт, что даже без обмена населением рублей доллар будет расти.

Лев Львовский отмечает, что сложно спрогнозировать, будет ли падать или укрепляться белорусский рубль в более долгосрочной перспективе.

— Сейчас горизонт планирования в Беларуси стал максимально коротким. Мы не можем говорить, что будет через год и так далее. Могут начать вмешиваться какие-то другие факторы, которые сейчас сложно предсказать, в том числе профессиональный состав Нацбанка. И дальнейшие действия Лукашенко, и дальнейшие действия российской стороны по выделению или не выделению нам кредитов, и то, на что эти кредиты будут использоваться.