Вот что Александра Герасименя говорила о власти, насилии и ситуации в стране

Источник материала: Tut.by

Трёхкратный призер Олимпиады Александра Герасименя — одна из топ-спортсменок, которые открыто критикуют власть и выступают против насилия. Сегодня стало известно , что знаменитая пловчиха возглавила Фонд спортивной солидарности спортсменов и покинула Беларусь, чтобы продолжить активную общественную деятельность за рубежом. SPORT.TUT.BY собрал смелые высказывания Александры за последние месяцы о власти, давлении на спортсменов и молчании коллег.



Фото: Ксения Голубович, TUT.BY

Об оппозиции и БЧБ

Я никогда не придерживалась определенной позиции в политическом плане, никогда никого не поддерживала, никогда не голосовала так, как нужно власти. Я ее не поддерживала. Я всегда заявляла о своей личной позиции даже еще в юном возрасте. Поэтому говорить о том, что я вдруг поменяла свою позицию, не могу.

Чаще всего на выборах я голосовала против всех, потому что не видела достойных кандидатов. На прошлых выборах [в 2015 году] проголосовала за Короткевич и попала в черный список [власти].

Я не могу сказать, что я ушла в оппозицию. Я не придерживаюсь флага определенного цвета. Мне комфортно как под красно-зеленым, так и под бело-красно-белым. У каждого из них своя история, но для меня это символы. Мне неважно, какой флаг будет, мне важно, кто над ним находится.



Фото: Reuters

О прессинге спортсменов и подмене понятий

Сегодня происходит подмена понятий. Почему-то считается, что спортсмен — это частная собственность государства и, соответственно, ноги, руки и мозг спортсмена принадлежат власти. На самом деле все иначе. Выступая за свою страну, мы выступали не для власти, а для своего народа. Так всегда было, и так будет.

Не нам нужно это государство, это мы нужны этому государству. Спортсмены — это хороший политический инструмент. Мы представляем страну на международных аренах, являлись и являемся важной дипломатической частью страны. Любая наша победа приносит стране дивиденды. Все чиновники были заинтересованы в наших победах.



Фото: Reuters

Меня удивляют люди, которые нас называют предателями. Хочется посмотреть им в глаза и спросить: «А вы-то кто? Сидите, молчите или осуждаете людей за их гражданскую позицию?». Выкажите свою, если защищаете эту власть. Так молчат же.

Проблема в том, что система, которая у нас есть, не работает. В каждой сфере должны быть профессионалы. Но если человек, не разбирающийся в спорте, находится во главе спорта, то о чем можно говорить, о каких результатах?

О насилии, молчании и страхе

Я, как и все, не приемлю насилия. Я не приемлю беззакония. Я не приемлю того, что происходит. И в этом страна не виновата, люди не виноваты. Я боролась для них, я борюсь до сих пор для них. Точно не для власти.

Тот, кто боится, тот не трус. Мы боимся, но мы делаем. А кто-то боится и молчит. Конечно, мы боимся, переживаем. Мы говорим правду, а за правду не может быть стыдно и страшно. Мы говорим то, что думаем, что знаем.

Сколько у нас уже людей в стране посидело? Посидим и мы по очереди. Что от этого изменится? Мне не страшно посидеть в одиночестве, подумать о жизни. Гораздо страшнее сделка с совестью, страшнее видеть все это и молчать.





О белорусах и воскресных маршах

После всех событий, которые происходили, после всей этой черноты люди выходят на марши. Их бьют, а они все равно выходят мирно. Мне это так ложилось на душу. Когда впервые присоединилась к маршу, почувствовала энергетику людей. Почувствовала взаимоподдержку. Не видела ни грамма агрессии. Находясь среди народа, я чувствовала себя не хуже, чем на Олимпиаде.

В моем окружении нет ни одного человека, который был бы со мной не согласен. Я счастлива, что вокруг меня такие люди.

По материалам You-Tube-каналов «Жизнь-малина» , «Белсат Life» и издания Gomel Today .