Юлия Чернявская: Все то, что происходит на улицах, в РУВД, в СИЗО – все это делают от нашего имени

Источник материала: Ежедневник

Культуролог – о тех, кто играет разрушительную роль.

Милые люди. Милые мирные люди. Я пишу это не для того, чтобы кого-то к чему-то призывать, на что-то толкать. Я не хочу внутренне отвечать за непоправимость, к которой может привести радикализация мирной части протеста. Есть те, кто может и хотел бы, но это точно не я, – пишет Юлия Чернявская. – Пишу это в надежде вызвать единственный порыв, на который могу просить вас отважиться. Это порыв к пониманию себя. К осознанию того, что мы часто делаем машинально, по привычке или вынужденно, под рубрикой «ну, вы же понимаете».

Я вообще-то – человек, настроенный на понимание. Так сложилось. Но есть вещи, которые я понять не могу.

Сейчас опрокинуты не только ценности, но и нормы, минимальные правила людской жизни и людского поведения.

Молодой здоровый бугай брызжет перцовым газом в лица пожилым людям. Среди них сердечники и астматики, но молодой бугай об этом не думает, он вообще не думает. Он не видит в них людей вообще. Он видит в них помеху.

Второй молодой бугай одним движением ломает руку 77-летней пенсионерке, стоящей с самодельным плакатиком. Ему плевать. Это не лишит его аппетита и сна.

Третьи, четвертые, пятые за два часа умудряются буквально измесить парня, который виновен в том, что дарил цветы женщинам на марше. Они его взяли не на марше... Он утром садился в машину, чтоб ехать на работу. Понимаете, они его отслеживали, сколько-то «человекоресурсов» было кинуто на то, чтобы идентифицировать, выслеживать, забирать, бить этого опасного преступника у машины, потом бить два часа в РУВД. И это были разные люди! (Тут бы о наших налогах, но язык не поворачивается о налогах, когда видишь, как его ведут в скорую, а он ни идти не может, ни говорить, а только рыдает неостановимо).

Или вот еще видишь старушку, гневным юным голосом читающую стихи:

Я за правду получу дубинкой

по скрипучим, старческим суставам.

Разойдитесь, нечисть в балаклавах,

Я гуляю, я имею право!

Господи, как она это произносит! Как человек, который преодолел последние остатки страха. Доведенный до предельного отчаяния, а значит, очень смелый человек.

И вот, когда я обо всем этом читаю и когда все это смотрю, впервые понимаю, что значит «ярость благородная». И да, она именно вскипает.

А потом я думаю о тех, кто подписывает распоряжения... нет, не бить, не калечить, не предупреждать о включении в арсенал боевых, а просто «запрещать», «не допускать». Приказы об отчислении студентов. О неподписании контрактов. И даже не так жестко, более лайтово. Кто заставляет школьников и подчиненных участвовать в провластных мероприятиях. Кто репетирует с «ябатьками».

И о тех, кто подписывают «праведно возмущенные» коллективные письма, с требованиями принять меры против... И тех, кто просто молчит, потупив взор, чтобы не видеть беспредела. Кто закрывает дверь в подъезд, чтобы, не дай бог, в утробе этого подъезда не приютить избитых и напуганных: это ж «непорадачак». И о тех, кто даже может шепнуть тебе в коридоре учреждения: «Это просто кошмар!», но подпись свою поставит, голос в официальный хор включит. Кто прекрасно знает, до какого предела можно проявлять свободу мысли, а потом она у них, как краником, закручивается.

Даже те, кто возмущается в небольшом кругу и даже сожалеет о пострадавших, но участвует на правах голоса из хора, сейчас играют разрушительную роль.

Все то, что происходит на улицах, в РУВД, в СИЗО и т.д. – все это делают от нашего имени. И когда мы подписываем, казалось бы, невинную бумажку или разводим руками «ну, вы же понимаете», тем самым мы позволяем им говорить от нашего имени. И вот это мы должны понимать. Я не могу просить вас не делать того, что вы делаете. Я могу просить только одного: осознайте, ЧТО ИМЕННО вы делаете.

Сейчас иная жизнь с иной логикой, и эта логика именно такова: отчетливо видеть, как ваше слово отзовется. Или молчание.

Постарайтесь не делать того, за что вам хоть капельку стыдно и что вы оправдываете для себя тем, что «все так делают» и «а что я один смогу изменить?». Не все. И не один.

А если совсем не можете этого не делать – хотя бы отдавайте себе отчет...