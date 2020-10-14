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Исполнилось 40 лет электрической версии знаменитой «Утки» — Mercedes-Benz T1

14.10.2020 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Коммерческие фургоны и бусы серии Mercedes-Benz T1 прекрасно известны и были очень популярны у нас. Такие машины еще вполне себе можно встретить в реальной эксплуатации в Беларуси. А вы знали, что у «Утки» была электрическая версия? Именно она празднует 40-летний юбилей.

Как производитель, ориентированный на инновации, Mercedes-Benz всегда уделял особое внимание разработке новых концепций приводов, и это касается как легковых, так и коммерческих автомобилей. Электричеству тоже всегда уделяли внимание. Электрофургончик Mercdes-Benz 307E (серии Т1) не был самым первым электромобилем с трехлучевой звездой, но он стал первым, который позволил понять: за электроприводом будущее. Это случилось еще 40 лет назад.

Первоначально экспериментальный фургон демонстрировался на экологической выставке Envitec в Дюссельдорфе (11—15 февраля 1980 года), а затем в Лондоне на выставке Drive Electric ’80 (13—20 октября 1980 года). Mercedes-Benz 307E был разработан на основе модельного ряда фургонов TN, также известного как T1, который дебютировал в 1977 году. Проект профинансировало Федеральное министерство исследований и технологий (BMFT). Чтобы снизить производственные и эксплуатационные расходы, у 307E была упрощенная технология управления электроприводом, которая в то же время требовала лишь незначительных отклонений от стандартного фургона 307 D с колесной базой 3350 мм. Были испытаны четыре различных типа электронного управления электроприводом.

Исполнилось 40 лет электрической версии знаменитой «Утки» — Mercedes-Benz T1

Аккумуляторы располагались под полом автомобиля между передней и задней осями и имели номинальное напряжение 180 вольт. Были установлены два ряда батарей. Батареи легко снимались вниз и устанавливались с помощью встроенного подъемного устройства и стандартного подъемного механизма в мастерской.

Исполнилось 40 лет электрической версии знаменитой «Утки» — Mercedes-Benz T1

С 1981-го до конца 1983 года были проведены два масштабных этапа испытаний с использованием 32 экземпляров электрофургонов. Федеральное министерство исследований и технологий (BMFT) протестировало десять фургонов 307 E в Берлине, а Deutsche Bundespost «гоняло» 22 электровэна в Бонне. Эти два практических испытания показали, что электромобили действительно могут выполнять работу в городских условиях. Однако ключевой проблемой электромобилей в то время была доступная технология аккумуляторов. Хотя уровня заряда хватало для поставленных задач в городских районах, высокие требования к техническому обслуживанию и неудовлетворительный срок службы свинцово-кислотных аккумуляторов приводили к непропорционально высоким эксплуатационным расходам. И еще эти машины стоили очень дорого даже для богатой ФРГ. Но это был важный опыт, давший технические и практические знания, которые пригодились для современных электрофургонов eVito и eSprinter.

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Коммерческие фургоны и бусы серии Mercedes-Benz T1 прекрасно известны и были очень популярны у нас. Такие машины еще вполне себе можно встретить в реальной эксплуатации в...
 
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