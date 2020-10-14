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Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Источник материала: Onliner
Работники СТО, вероятно, видят немало удивительного во время своей работы (а некоторые сами могут сотворить такое, что волосы дыбом встанут). В очередной фотоподборке некоторые из примеров необычных
Начнем с «мимимишного»: клиент приехал на СТО и попросил мастера подождать, пока он достанет своего ручного зверя. Потом ждал с ним конца ремонта
Мастер открыл капот и резко прикрыл его обратно со словами: «Только не это...»
Описание проблемы: по словам клиента, задние тормоза звучат, как голос Дори во время разговора с китом из мультика «В поисках Немо»
Клиентка отказалась менять покрышки, даже несмотря на то, что был дождливый день. Ее отпустили только после подписания бумаги об отсутствии претензий к СТО. Да, все колеса были в таком состоянии
Полиция привезла этот автомобиль в прокатную контору, которая сдала его кому-то не тому, судя по всему
Клиентка приехала на СТО с жалобами на странные хлопающие звуки в районе водительской двери
Прекрасный способ выдернуть застрявшую около пола педаль газа — нужно просто потянуть за веревочку, о чем говорится в записке
Данная шина старше некоторых, кто сейчас смотрит на эту фотографию... То же заявил сотрудник СТО о себе, увидевший колесо из СССР
Ну, будем верить, что это не постановка для фото. В любом случае это очень смешно (пока не взорвется на ходу)
Девушка работает в ресторане быстрого питания. Расплатилась за ремонт чаевыми (около тысячи долларов)
Приехала машина Chevy Tahoe, в которой усилено все
Дилемма...
Здесь весь прикол в том, что данная Honda Civic впервые приехала в автосервис в 2006 году новой и с тех пор обслуживается в нем же. Вот такой «миллионник» — и это мили, а не километры
Кто-то поглумился над бортовым компьютером. Или просто любитель шуток за 300
Машина 1986 года, 211 тыс. миль пробега, состояние идеальное. Чем не странное событие?
Теперь вы знаете, где искать аккумулятор вашей будущей Ferrari. Лучше места не найти
Справа — «официальный» ключ, отданный клиентом с машиной
Клиент уверяет, что ездил так три дня, вот и стерлось
Офицер, я не знаю, с какой скоростью ехала: посмотрите, спидометра-то не видно!
Клиент арендованной машины сообщил, что очень торопился на самолет
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности, турбощетка
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Работники СТО, вероятно, видят немало удивительного во время своей работы (а некоторые сами могут сотворить такое, что волосы дыбом встанут). В очередной...
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