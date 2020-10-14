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Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО

14.10.2020 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Работники СТО, вероятно, видят немало удивительного во время своей работы (а некоторые сами могут сотворить такое, что волосы дыбом встанут). В очередной фотоподборке некоторые из примеров необычных ситуаций, с которыми могут столкнуться работники станций техобслуживания.

Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Начнем с «мимимишного»: клиент приехал на СТО и попросил мастера подождать, пока он достанет своего ручного зверя. Потом ждал с ним конца ремонта
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Мастер открыл капот и резко прикрыл его обратно со словами: «Только не это...»
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Описание проблемы: по словам клиента, задние тормоза звучат, как голос Дори во время разговора с китом из мультика «В поисках Немо»
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Клиентка отказалась менять покрышки, даже несмотря на то, что был дождливый день. Ее отпустили только после подписания бумаги об отсутствии претензий к СТО. Да, все колеса были в таком состоянии
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Полиция привезла этот автомобиль в прокатную контору, которая сдала его кому-то не тому, судя по всему
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Клиентка приехала на СТО с жалобами на странные хлопающие звуки в районе водительской двери
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Прекрасный способ выдернуть застрявшую около пола педаль газа — нужно просто потянуть за веревочку, о чем говорится в записке
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Данная шина старше некоторых, кто сейчас смотрит на эту фотографию... То же заявил сотрудник СТО о себе, увидевший колесо из СССР
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Ну, будем верить, что это не постановка для фото. В любом случае это очень смешно (пока не взорвется на ходу)
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Девушка работает в ресторане быстрого питания. Расплатилась за ремонт чаевыми (около тысячи долларов)
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Приехала машина Chevy Tahoe, в которой усилено все
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Дилемма...
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Здесь весь прикол в том, что данная Honda Civic впервые приехала в автосервис в 2006 году новой и с тех пор обслуживается в нем же. Вот такой «миллионник» — и это мили, а не километры
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Кто-то поглумился над бортовым компьютером. Или просто любитель шуток за 300
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Машина 1986 года, 211 тыс. миль пробега, состояние идеальное. Чем не странное событие?
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Теперь вы знаете, где искать аккумулятор вашей будущей Ferrari. Лучше места не найти
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Справа — «официальный» ключ, отданный клиентом с машиной
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Клиент уверяет, что ездил так три дня, вот и стерлось
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Офицер, я не знаю, с какой скоростью ехала: посмотрите, спидометра-то не видно!
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Клиент арендованной машины сообщил, что очень торопился на самолет
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Работники СТО, вероятно, видят немало удивительного во время своей работы (а некоторые сами могут сотворить такое, что волосы дыбом встанут). В очередной...
 
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