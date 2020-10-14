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Троих минчан подозревают в кражах катализаторов с авто

14.10.2020 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщили в МВД, троих минчан оперативники уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР задержали в момент реализации катализаторов в один из пунктов приема драгметаллов в Минске. В момент задержания в машине этих людей было обнаружено пять глушителей, сменная обувь, два домкрата и другое.

«Молодые люди — двоим по 30 лет и одному — 21 год — ранее не привлекались к уголовной ответственности. На „дело“ они приезжали на своей машине, а чтобы не „светиться“ в городе, снимали номера», — проинформировали в Министерстве внутренних дел.

Сообщается также, что подозреваемые жили в арендованной квартире, машины выбирали заранее, на преступление выходили ночью.

«Автомобили поднимали с помощью домкратов, глушители срезали сабельной пилой. Страдали в основном автомобили японских марок: Honda, Mazda, Mitsubishi», — отметили в МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщили в МВД, троих минчан оперативники уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР задержали в момент реализации катализаторов в один из пунктов приема...
 
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