Вместо «Тутэйшых» – «Хорошки». Купаловцам нашли замену: вот кто теперь выступает в театре

Источник материала: KYKY

Протесты в Беларуси не обошли театральную сферу. В конце августа решением Минкультуры был уволен директор Купаловского Павел Латушко, вслед за ним из театра ушли 58 человек. Поэтому премьера спектакля «Тутэйшыя» от купаловцев состоялась не на сцене, а в сети.

На кого заменили актеров Купаловского театра

15 и 16 октября в Купаловском выступит беларуский ансамбль «Хорошки». Его руководитель, Валентина Гаевая, рассказала TUT.by подробности.

Как признается Валентина Ивановна, ансамбль должен был выступать в Купаловском еще с 1 октября. Но часть коллектива выступила против.

По словам Валентины в ее коллективе есть сотрудники, которые против решения выступать в Купаловском. Она говорит им, что выступать все же нужно: «Из театра ушли не все. Осталось еще 80 человек. Поскольку спектаклей нет, работать они не могут. А значит, им грозит отмена государственной дотации. Мы, а затем другие коллективы должны работать на сцене Купаловского, чтобы сохранить обслуживающий персонал театра».

Пока что репетиций на сцене Купаловского у «Хорошек» не было.

«Это очень сложная ситуация, мне очень трудно это все пережить. Вообще так поступать с коллективом Купаловского не стоило. Надо было выслушать людей. Да и мне не предложили пойти туда и поговорить с оставшимися людьми. Надо им это выступление или не надо, поможет оно или нет».

Фото обложки: Дарья Бурякина для TUT.by