|
Вместо «Тутэйшых» – «Хорошки». Купаловцам нашли замену: вот кто теперь выступает в театре
Источник материала: KYKY>
Протесты в Беларуси не обошли театральную сферу. В конце августа решением Минкультуры был уволен директор Купаловского Павел Латушко, вслед за ним из театра ушли 58 человек. Поэтому премьера спектакля «Тутэйшыя» от купаловцев
На кого заменили актеров Купаловского театра
15 и 16 октября в Купаловском выступит беларуский ансамбль «Хорошки». Его руководитель, Валентина Гаевая,
Как признается Валентина Ивановна, ансамбль должен был выступать в Купаловском еще с 1 октября. Но часть коллектива выступила против.
По словам Валентины в ее коллективе есть сотрудники, которые против решения выступать в Купаловском. Она говорит им, что выступать все же нужно: «Из театра ушли не все. Осталось еще 80 человек. Поскольку спектаклей нет, работать они не могут. А значит, им грозит отмена государственной дотации. Мы, а затем другие коллективы должны работать на сцене Купаловского, чтобы сохранить обслуживающий персонал театра».
Пока что репетиций на сцене Купаловского у «Хорошек» не было.
«Это очень сложная ситуация, мне очень трудно это все пережить. Вообще так поступать с коллективом Купаловского не стоило. Надо было выслушать людей. Да и мне не предложили пойти туда и поговорить с оставшимися людьми. Надо им это выступление или не надо, поможет оно или нет».
Фото обложки: Дарья Бурякина для TUT.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протесты в Беларуси не обошли театральную сферу. В конце августа решением Минкультуры был уволен директор Купаловского Павел Латушко, вслед за ним из театра ушли 58...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)