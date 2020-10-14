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Пресс-служба московского "Динамо": после операции Владимир Крикунов чувствует себя хорошо, процесс восстановления идет очень быстро

14.10.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов хорошо себя чувствует после перенесенной операции, сообщил генеральный директор хоккейного клуба Евгений Кровопусков.



В понедельник Кровопусков сообщил, что Крикунов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА из-за болезни. На следующий день стало известно, что специалист перенес операцию в клинике в Санкт-Петербурге.

"После операции в Санкт-Петербурге Владимир Крикунов чувствует себя хорошо, процесс восстановления идет очень быстро. Мы держим руку на пульсе, постоянно общаемся с его лечащим врачом и с самим Владимиром Васильевичем. Спасибо игрокам и тренерскому штабу, которые поддержали наставника, обыграв в Санкт-Петербурге СКА. Знаю, что Крикунову это было очень приятно. В ближайшее время ждем возвращения главного тренера в Москву, он нужен команде. Рассчитываем, что Владимир Васильевич быстро сможет вернуться к работе, тем более что мы знаем, как он сам к этому стремится", — цитирует Кровопускова пресс-служба "Динамо".
 
 
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Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов хорошо себя чувствует после перенесенной операции, сообщил генеральный директор хоккейного клуба Евгений...
 
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