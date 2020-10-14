ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Освобождён сын мэра Витебска, но его ждёт суд

14.10.2020 17:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Освобождён сын мэра Витебска, сотрудник американского посольства в Минске Вадимир Зарянкин. Он был жестоко задержан в столице 12 октября. Силовики в балаклавах разбили дубинками стекло в его машине.

Ранее в Минске задерживался брат Вадимира Филипп Зарянкин, который за участие в акции протеста отсидел 13 суток. Их отец Вадим Зарянкин работает в должности председателя Витебского горисполкома с начала 2020 года.

Как рассказал Филипп, Вадимира ждёт суд, назначенный на 23 октября. Дело отправили на доработку.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Освобождён сын мэра Витебска, сотрудник американского посольства в Минске Вадимир Зарянкин. Он был жестоко задержан в столице 12 октября. Силовики в балаклавах...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите на странные штуки, с которыми сталкиваются механики СТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика