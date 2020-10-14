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Путин возглавит российский Госсовет. Ранее он уверял, что не будет этого делать

14.10.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный Совет Российской Федерации, согласно новому законопроекту, возглавит президент России Владимир Путин. Об этом "РИА Новости" рассказал председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



Он отметил, что такой орган должен возглавлять лидер страны, ведь "а как ещё". По его словам, возглавление этого органа находится в компетенции президента согласно конституции.

Утверждение Госсовета было одной из поправок в конституцию РФ, которую внес лично Путин. Как отмечает The Bell, в самом основном законе РФ полномочия Этого органа прописаны широко и неясно – он должен формироваться президентом "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства". 

Юристы в разговоре с The Bell говорили, что есть серьезное опасение, что Госсовет станет всесильным надпарламентским органом, "по аналогии с тем, чем Госсовет являлся в Российской империи в начале XX века".

В марте Путин заявил, что не может после ухода с должности президента возглавить Госсовет, потому что это будет означать появление двоевластия в стране.
 
 
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Государственный Совет Российской Федерации, согласно новому законопроекту, возглавит президент России Владимир Путин. Об этом "РИА Новости" рассказал...
 
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