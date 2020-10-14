Путин возглавит российский Госсовет. Ранее он уверял, что не будет этого делать









Он отметил, что такой орган должен возглавлять лидер страны, ведь "а как ещё". По его словам, возглавление этого органа находится в компетенции президента согласно конституции.





Утверждение Госсовета было одной из поправок в конституцию РФ, которую внес лично Путин. Как отмечает The Bell, в самом основном законе РФ полномочия Этого органа прописаны широко и неясно – он должен формироваться президентом "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".





Юристы в разговоре с The Bell говорили, что есть серьезное опасение, что Госсовет станет всесильным надпарламентским органом, "по аналогии с тем, чем Госсовет являлся в Российской империи в начале XX века".





В марте Путин заявил, что не может после ухода с должности президента возглавить Госсовет, потому что это будет означать появление двоевластия в стране.



