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В Могилеве подожгли машину милиционера

14.10.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Во вторник ночью, 13 октября, в Октябрьский РОВД областного центра поступило сообщение от МЧС: на парковке по переулку Урожайному горит Audi.

YouTube / МВД Беларуси
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Сотрудники РОЧС потушили огонь, в иномарке оплавился бампер, капот и колеса. Также пламя задело стоявшую рядом машину.

"Основной версией происшествия является поджог, что подтверждается осмотром места происшествия и первоначальными следственными действиями", - сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства и лица, которые могут быть причастны к преступлению, изучают записи камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей.

Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение (повреждение) имущества, повлекшее ущерб в значительном размере. Максимальное наказание по статье 218 – ограничение свободы до двух лет.

Это третий случай поджога имущества сотрудников МВД с начала октября. До этого злоумышленники подожгли в Волковыске дом и машину, принадлежащие местному милиционеру, а несколько дней назад – родной дом командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы в деревне Городило Молодечненского района.

 
Теги: Минск
 
 
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