Митрополит Вениамин: мы нуждаемся в доброте, даже если взгляды не совпадают

Источник материала: Sputnik Беларусь

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси принял участие в вечернем богослужении в Спасо-Покровском соборе накануне одного из великих и наиболее почитаемых православных праздников – Покрова Пресвятой Богородицы. По традиции в этот день также отмечается еще один любимый многими праздник – День матери. В интервью Sputnik Митрополит Вениамин рассказал не только о традициях праздника, но и о личном.

- Владыка Вениамин, в чем заключается духовное значение праздника Покрова Пресвятой Богородицы?

- Значение праздника раскрывает само название – Покрова Пресвятой Богородицы. Это событие символизирует то, что Матерь Божья покрывает своей заботой, вниманием и любовью всех людей, которые обращаются к ней с верой и искренней, горячей молитвой. Это праздник спокойствия и надежды, которые мы ощущаем в этот период совершенно по-особенному. Все люди, вне зависимости от возраста и положения, порой нуждаются в высоком покровительстве. Заступничество Пресвятой Богородицы – самое высокое небесное покровительство для всех нас.

- С какими мыслями и настроением следует встречать этот великий православный праздник, особенно сейчас, когда "идет духовная борьба за Отечество"?

- Всем нам, прежде всего, необходимо осознать, что мы – дети Божьи, а Матерь Божья – наша покровительница. Мы объединены этими связующими основами, которые должны побуждать нас выстраивать отношения со своими ближними соответствующим образом. И здесь не имеет значения то, что наши взгляды на те или иные вещи могут не совпадать. Мы все нуждаемся в терпении и доброте. Покров Пресвятой Богородицы – это надежная защита от всех неприятностей и зла, сила высокой Божественной власти. Однако, следует не забывать о важности нашей помощи и поддержки для ближних в трудностях и скорбях. Основой в подготовке к празднику должно стать доброе расположение к людям, нежное устроение и желание блага каждому человеку и Отечеству нашему.

© Sputnik Максим Богданович Патриарший Экзарх всея Беларуси рассказал Sputnik, как следует встречать праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и стоит ли опасаться похода в храм в пандемию

- В период пандемии некоторые верующие опасаются приходить на праздничные богослужения в храмы. Что вы могли бы им порекомендовать?

- Апостол говорит нам о том, что каждый поступает по велению сердца своего. Конечно, иногда стоит прислушаться к советам своих родных и близких. В период пандемии, с одной стороны, необходимо благоразумно соблюдать меры предосторожности, рекомендованные Министерством здравоохранения (ношение масок, соблюдение безопасной дистанции и воздержание от многого прикладывания к иконам), но в то же время помнить, что именно в храме можно получить огромную поддержку и благодать. Удаляясь от Божественной благодати, человек постепенно теряет внутреннее силы и спокойствие. Выбор должен сочетаться прежде всего с верой каждого человека.

- Праздник Покрова Пресвятой Богородицы для многих людей ассоциируется с особой душевной теплотой еще потому, что совпадает с Днем матери. Какие воспоминания о маме остались в вашем сердце?

- Это чувство любви и благодарности, самые теплые воспоминания, которые не только не слабеют с годами, а становятся все более нежными и тонкими чувствами, хоть с мамой мы расстались в земной жизни тридцать лет тому назад. Мысли о маме возвращают меня в беззаботное детство и юность, самый светлый период в жизни каждого человека.

- Владыка Вениамин, недавно произошло ваше назначение. Вы стали первым белорусом на самом высоком церковном посту в Беларуси. Как, на ваш взгляд, следует относиться к национальному вопросу?

- Национальный вопрос должен помогать развитию духовности нашего народа и объединению общества. Если же он будет играть иную роль, приводить к тому, что на этой почве возникнет некая отчужденность внутри народа или по отношению к другим народам, то это, безусловно, будет неправильным. Во главу угла следует ставить не национальный вопрос, а духовную составляющую нашего общества. Все мы должны помнить, что главное в жизни христианина – достижение Царствия Небесного, где нет ни иудея, ни эллина, ни белоруса, ни русского, ни украинца. Мы все равны перед Богом, и он будет оценивать наше внутреннее состояние, то, насколько духовно мы прошли свой земной путь.

- Что следует делать для духовного развития нашего общества, в первую очередь, для молодежи?

- Необходимо стремиться к большей глубине и полноте в развитии духовных основ. Сегодня этот недостаток можно сравнить с тем, когда человек обращается к врачу за лечением, но оно проходит быстро, по верхам, без каких-то глубоких исследований и консилиумов. Понятно, если проходить лечение основательно, то и результат будет соответствующим. Так и в жизни общества необходимо обращать пристальное внимание на развитие ее духовной составляющей. Молодежь – это будущее нашей страны. Если у нее будут сформированы ценности, опираясь только на актуальные запросы современности – это одна перспектива, если на традициях других народов – другая, а если она обратится к традициям своих предков – третья, имеющая наибольшие основания для сохранения дальнейшей стабильности в нашем обществе. Грех и неправда не смогут стать основой для духовного развития в будущем.

© Sputnik Максим Богданович В жизни общества необходимо обращать пристальное внимание на развитие ее духовной составляющей, уверен митрополит Вениамин.

- Следует ли включать религиозные предметы в школьную программу? Должен ли быть у детей выбор?

- Думается, что это должны быть больше не религиозные, а духовно-нравственные предметы, основанные на традициях белорусского народа. Это где-то даже более важно, чем просто образование в целом, потому что даже самый образованный в светском понимании молодой человек, но при этом с холодным и безразличным сердцем, не сможет, к примеру, быть хорошим врачом. Наряду с профессионализмом очень важны и духовно-нравственные качества. Закладывать их следует еще в школьные годы, тогда они станут надежным фундаментом, который сохранится на всю жизнь. Школьникам достаточно трудно делать собственный взвешенный выбор в силу того, что у них еще нет достаточных знаний, понимания добра и зла. Задача взрослых – научить их это различать и только потом, постигнув азы нравственной жизни, они смогут принимать самостоятельные решения, делать свой выбор.

- Владыка Вениамин, что бы вы хотели пожелать в этот чудесный праздник людям?

- Прежде всего, хотелось бы поздравить всех женщин с Днем матери, а также пожелать, чтобы мир и спокойствие вернулись на нашу благословенную белорусскую землю. Мы должны помнить, что Пресвятая Богородица – великая Покровительница всего рода христианского.

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