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Видеофакт. В Могилеве подожгли машину милиционера
Источник материала: Навiны
Неизвестные подожгли ночью 13 октября автомобиль «Ауди» сотрудника милиции на парковке по пер. Урожайному.
По информации пресс-службы МВД, спасатели ликвидировали пожар, однако в иномарке оказалась поврежденной передняя часть (бампер, капот, колеса). Также пламя задело рядом стоявшую машину.
Основной версией происшествия является поджог, что подтверждается осмотром места происшествия и первоначальными следственными действиями.
Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели.
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Неизвестные подожгли ночью 13 октября автомобиль «Ауди» сотрудника милиции на парковке по пер. Урожайному.
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