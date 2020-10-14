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Макей и Зась обсудили региональную безопасность

14.10.2020 17:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, который находится в Беларуси с рабочим визитом.

Макей и Зась обсудили региональную безопасность
Фото: МИД РБ

По информации пресс-службы МИД, стороны обменялись мнениями об актуальной ситуации в сфере международной и региональной безопасности, высказались в пользу развития и укрепления взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями, в первую очередь с ООН.

«Обсуждены также перспективные направления сотрудничества в рамках ОДКБ, вопросы подготовки к предстоящим в текущем году заседаниям уставных органов организации», — добавили в ведомстве.

 
 
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Министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, который...
 
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