Макей и Зась обсудили региональную безопасность

Министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, который находится в Беларуси с рабочим визитом.



Фото: МИД РБ

По информации пресс-службы МИД, стороны обменялись мнениями об актуальной ситуации в сфере международной и региональной безопасности, высказались в пользу развития и укрепления взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями, в первую очередь с ООН.

«Обсуждены также перспективные направления сотрудничества в рамках ОДКБ, вопросы подготовки к предстоящим в текущем году заседаниям уставных органов организации», — добавили в ведомстве.