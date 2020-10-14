|
В Могилеве горела Audi милиционера - подозревают поджог
Источник материала: Tut.by
В Могилеве ночью 13 октября в переулке Урожайном горела Audi. Машина принадлежит милиционеру,
Пожар потушили спасатели. Огонь повредил переднюю часть машины — бампер, капот, колеса. Также пламя задело рядом стоявшую машину.
По предварительным данным, основная версия пожара — поджог. Так ли это в действительности, устанавливают.
Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение (повреждение) имущества, повлекшее ущерб в значительном размере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар произошел ночью 13 октября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)