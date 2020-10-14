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В Могилеве горела Audi милиционера - подозревают поджог

14.10.2020 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве ночью 13 октября в переулке Урожайном горела Audi. Машина принадлежит милиционеру, сообщает МВД. Подозревают поджог.

Пожар потушили спасатели. Огонь повредил переднюю часть машины — бампер, капот, колеса. Также пламя задело рядом стоявшую машину.

По предварительным данным, основная версия пожара — поджог. Так ли это в действительности, устанавливают.

Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение (повреждение) имущества, повлекшее ущерб в значительном размере.

 
Теги: Могилев
 
 
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