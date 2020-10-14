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Представлен компактный кроссовер Volkswagen Taos. Он появится и на рынке ТС

14.10.2020 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Volkswagen рассекретил новый «паркетник» Taos, который поступит в продажу на американском рынке. Позиционируется новинка на ступеньку ниже модели Tiguan.


Впрочем, на самом деле речь идет о разновидности уже известного кроссовера Tharu, который продается в Китае с осени 2018 года. От Tharu американский Taos отличается оформлением бамперов, радиаторной решеткой со световой полосой, расходящейся по сторонам от логотипа, оригинальными фарами и иным рисунком задних фонарей. В длину Taos насчитывает 4465 мм, ширина составляет 1842 мм, а между осями у «паркетника» — 2690 мм.


В «базе» у Taos помимо всего прочего будет цифровая приборная панель, кнопка запуска двигателя и двухцветная тканевая отделка сидений. Топовые версии получат двухзонный климат-контроль, мультимедиасистему с 8-дюймовым сенсорным экраном, атмосферную подсветку салона, подогреваемые руль и сиденья и аудиосистему с 8 динамиками. Объем багажника — 796 л и 1877 л (согласно американской методике SAE) со сложенными сиденьями заднего ряда.



Среди опций имеется комплекс электронных ассистентов IQ. Drive, включающий функцию автоматического торможения, контроль «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль, автоматическое управление дальним светом и систему помощи при парковке.


Силовой агрегат для рынка США заявлен один — это 1,5-литровая бензиновая турбо-«четверка» TSI, развивающая 160 л. с. и 249 Нм крутящего момента. Трансмиссии на выбор — 8-ступенчатый «автомат» в связке с передним приводом или полный привод с 7-ступенчатым «роботом» DSG.


Производство Taos будет налажено на мексиканском заводе Volkswagen, сборку версии для рынка Латинской Америки наладят в Аргентине. В продаже кроссовер появится лишь летом следующего года. Тем временем в российском представительстве Volkswagen подтвердили выход нового компактного кроссовера и на рынок ТС. Дебютирует он под другим именем, а все спецификации, цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

 
 
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Volkswagen рассекретил новый «паркетник» Taos, который поступит в продажу на американском рынке. Позиционируется новинка на ступеньку ниже модели Tiguan.
 
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