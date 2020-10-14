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С развязки Победителей — Орловская начали снимать ограждение. Движение могут открыть ранее заявленного срока

14.10.2020 18:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На развязке пр. Победителей и ул. Орловской начали демонтировать ограждение, работы уже завершаются, сейчас устанавливают светодиодные светильники. Капремонт путепровода нужно было сделать за 4 месяца. Ввести его в эксплуатацию рассчитывали в начале ноября. Движение могут открыть раньше.

Путепровод на развязке ул. Орловской и пр. Победителей построен в 1978 г. В январе на нем обнаружили деформации балок, после чего было принято решение о его реконструкции. К работам приступили в начале июля. Объект почти полностью разобрали и построили заново. До реконструкции сооружение состояло из трех пролетов и четырех опор, все их демонтировали и заменили новыми. Теперь опор пять: добавилась одна на разделительной полосе на пр. Победителей. Соответственно, изменилась длина пролетов, количество балок тоже увеличилось с 42 до 72: 29-метровых — 36, столько же 23-метровых (было 42 балки).





Ширина путепровода — 60 м, столько же было до ремонта. Тем не менее проезжая часть стала шире примерно на 2 м в каждом направлении за счет того, что теперь между встречными полосами отсутствует просвет.

С развязки Победителей — Орловская начали снимать ограждение. Движение могут открыть ранее заявленного срока

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На развязке пр. Победителей и ул. Орловской начали демонтировать ограждение, работы уже завершаются, сейчас устанавливают светодиодные светильники. Капремонт...
 
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