Такого в Беларуси вы пока не увидите. Дизайны книжных магазинов, переворачивающих сознание

Источник материала: Onliner

Шанхайское архитектурное бюро X+Living создает абсолютно уникальные и завораживающие интерьеры для сети книжных магазинов Zhongsuge. И они моментально превращаются в неофициальные архитектурные достопримечательности города, в котором появляются. Смотрите сами.

Дуцзянъянь

Создатели утверждают, что пройтись здесь под книжной полкой — все равно что прогуляться по карнизу под открытым небом или ступить на холмистую гору. Высокие дугообразные стеллажи цвета ореха, зеркальные потолки, столики с эффектом черного кафельного пола, кажущиеся тихими лодками, пришвартованными к озеру… Играя с материалами и формами, дизайнеры переносят великолепный дух гор и рек во внутреннее пространство магазина, представляя читателям элегантный и мощный художественный пейзаж и выражая трепет перед природой.

















Пекин

Посетителей еще с улицы привлекают круглые арки, которые создают завораживающую оптическую иллюзию, пишет admagazine.ru . Чтобы добиться такого эффекта, архитекторы сделали проходы и декоративные окна одинаковыми по форме, но разными по размеру и расположили их на разной высоте, а также добавили по их периметру подсветку. Эти постоянно повторяющиеся «круги» интригуют покупателей и заставляют проходить все дальше и дальше.









Интерьер творческой зоны вдохновлен бамбуковым лесом. Архитекторы установили по всему залу тонкие декоративные конструкции, которые, отражаясь в зеркале на потолке, кажутся основанием бесконечно высоких деревьев. А вот учебный зал легко узнать по классическим элементам традиционного китайского дизайна, симметричной архитектуре и сдержанной атмосфере. В помещении использованы теплые оттенки и приглушенный, но не тусклый свет, чтобы посетители могли уединиться и комфортно почитать книгу или поучиться в компании друзей.













Чунцин

В этом магазине внимание гостей крадет планировка лестницы в главном зале, напоминающая ступени знаменитого колодца Чанд Баори в индийском Раджастхане. Благодаря потолочному зеркалу пространство как будто двоится, создавая при этом причудливый эффект. А еще здесь есть книжные полки, они выглядят как абажуры.

















Гуйян

Книжные стенды в форме гор, коридоры стеллажей, похожие на карстовые пещеры и сталактитовые гроты, читальный зал, где каждая учебная комната представляет собой самую настоящую сокровищницу книг, — не изменяя себе, архитекторы продолжают удивлять посетителей в еще одном своем дизайнерском проекте.



















