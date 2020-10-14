ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Беларуси обиделись на Украину из-за айтишников

14.10.2020 18:19 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

МИД Беларуси решил пропесочить посла Украины в синеокой И.Кизима за принятые Киевом решения по упрощению трудовой миграции белорусских айтишников и не только.

«14 октября 2020 г. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван Посол Украины в Республике Беларусь И.Кизим», - сообщила пресс-служба МИД РБ.

Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь», «который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства».

Режим Лукашенко наконец-то сообразил, чем грозит подобный документ не только ПВТ, но и другим отраслям экономики, и, хотелось бы верить, осознал, что все истории о переезде компаний ИКТ в Польшу, страны Балтии и Украину отнюдь не являются сказкой о сереньком бычке, а суровой реальностью, способной серьезно испортить ощущения отельным гражданам.

«Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь», - не стесняется в формулировках ведомство Макея.

В ответ МИД Беларуси, не переходя «красные черты» в отношениях с Украиной, пригрозил применением «ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Беларуси решил пропесочить посла Украины в синеокой И.Кизима за принятые Киевом решения по упрощению трудовой миграции белорусских айтишников и не только.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве горела Audi милиционера - подозревают поджог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика