ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Профсоюз Lufthansa Technik призвал рабочих не ремонтировать самолет Лукашенко

14.10.2020 18:19 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Рабочие Lufthansa Technik готовы отложить в сторону гаечные ключи, чтобы не обслуживать самолет Лукашенко - Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA, который приземлился 13 октября 2020 года в аэропорту Фульсбюттеля.

«Пункт назначения - мы, кампания Lufthansa Technik. Самолет будет обслуживаться здесь. Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Даже если мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, сами ведем трудные переговоры с работодателем в условиях экономического кризиса и боремся за ваши интересы, тем не менее, мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», -- говорится в листовке профсоюза кампании LufthansaTechnik, распространяемой среди ее работников.

В листовке содержится ряд требований к белорусскому правительству: «Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!».

В листовке говорится, что почти 31 год назад в компании была очень похожая ситуация. Глава Румынии Чаушеску подавлял протесты рабочих, пока работники Lufthansa Technik должны были ремонтировать его самолет. Тогда они в знак протеста отложили в сторону гаечные ключи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочие Lufthansa Technik готовы отложить в сторону гаечные ключи, чтобы не обслуживать самолет Лукашенко - Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA, который приземлился 13...
 
Новости дня
Новости разные
 
С развязки Победителей — Орловская начали снимать ограждение. Движение могут открыть ранее заявленного срока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика