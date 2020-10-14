Профсоюз Lufthansa Technik призвал рабочих не ремонтировать самолет Лукашенко

Источник материала: АФН

Рабочие Lufthansa Technik готовы отложить в сторону гаечные ключи, чтобы не обслуживать самолет Лукашенко - Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA, который приземлился 13 октября 2020 года в аэропорту Фульсбюттеля.

«Пункт назначения - мы, кампания Lufthansa Technik. Самолет будет обслуживаться здесь. Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Даже если мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, сами ведем трудные переговоры с работодателем в условиях экономического кризиса и боремся за ваши интересы, тем не менее, мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», -- говорится в листовке профсоюза кампании LufthansaTechnik, распространяемой среди ее работников.

В листовке содержится ряд требований к белорусскому правительству: «Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!».

В листовке говорится, что почти 31 год назад в компании была очень похожая ситуация. Глава Румынии Чаушеску подавлял протесты рабочих, пока работники Lufthansa Technik должны были ремонтировать его самолет. Тогда они в знак протеста отложили в сторону гаечные ключи.