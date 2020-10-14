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В Минске задержали 70-летнего педофила. От его действий пострадали как минимум пять мальчиков
Источник материала: Партизан
В Минске задержали 70-летнего мужчину, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении как минимум пяти мальчиков, сообщили корреспонденту агентства
В середине сентября в столичную милицию обратился мужчина, который рассказал, что к его маленьким сыновьям на детской площадке приставал пожилой незнакомец.
Правоохранители выяснили, что минчанин 1950 г. р. с июня по сентябрь текущего года как минимум семь раз приходил на детскую площадку, откуда под предлогом того, чтобы покататься на велосипеде или самостоятельно сделать лук, уводил мальчиков в укромное место и совершал действия сексуального характера.
Установлено, что жертвами пожилого педофила стали не менее пяти детей 2010–2015 г. р. Состояние пострадавших от насилия не вызывает опасения, с ними работают специалисты.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ранее он был неоднократно судим за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних.
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В Минске задержали 70-летнего мужчину, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении как минимум пяти мальчиков, сообщили...
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