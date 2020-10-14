Когда начальник требует все поменять — вот что делают с теми, кто не слушается

Источник материала: ProBusiness



Вероника Коппек. Фото: probusiness.io

Саботаж новых правил и споры о том, что раньше «нормально работали» — с этими сложностями сталкивается большинство компаний при внедрении изменений. Как преодолеть сопротивление сотрудников? В простых шагах разбираем эту задачу с Вероникой Коппек, бизнес-тренером по развитию управленческих компетенций.

Наш видеоурок подготовлен в рамках совместного проекта с «Битрикс24» и «Про бизнес» — «Среда для роста» . Вы узнаете:

С чего начать внедрение изменений?

Как аргументировать для сотрудников необходимость этих изменений?

Как контролировать соблюдение новых правил?

Как в этом процессе может помочь Битрикс24?

Бонус: заполните форму и получите бесплатно видеоурок «Как работать с токсичными сотрудниками» от Вероники Коппек и сборник самых частых ошибок при внедрении CRM «13 вредных советов по внедрению CRM» от «Битрикс24».

Используйте среду для роста вместе с «Про бизнес» и «Битрикс24»!

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В рамках проекта эксперты делятся инструментами, которые помогут вам улучшить бизнес-процессы в разных направлениях. А придать им системности поможет «Битрикс24». Наши видеоуроки будут полезны всем вне зависимости, работаете вы в CRM-системе или нет.

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