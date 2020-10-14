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Когда начальник требует все поменять — вот что делают с теми, кто не слушается
14.10.2020 18:39 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Саботаж новых правил и споры о том, что раньше «нормально работали» — с этими сложностями сталкивается большинство компаний при внедрении изменений. Как преодолеть сопротивление сотрудников? В простых шагах разбираем эту задачу с Вероникой Коппек, бизнес-тренером по развитию управленческих компетенций.
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Саботаж новых правил и споры о том, что раньше «нормально работали» - с этими сложностями сталкивается большинство компаний при внедрении изменений. Как...
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