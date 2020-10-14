Речиц: Всебелорусское собрание нужно наделить конституционными полномочиями

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Речиц: Всебелорусское народное собрание нужно наделить конституционными полномочиями

Одной из ключевых идей конституционной реформы является наделение Всебелорусского народного собрания новым статусом, которому в новой Конституции мог бы быть посвящен специальный раздел, а детали ― регламентированы в иных актах законодательства. Так считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц.

По мнению эксперта, в самой Конституции Всебелорусское народное собрание должно позиционироваться как высшая форма народовластия в Республике Беларусь.

"Пришло время переходить к консолидации белорусской нации через определение образа будущего. И Всебелорусское народное собрание видится именно тем конституционным органом, который смог бы ответить на главный вопрос: куда мы идем и что мы строим? Важно определить также, чем Всебелорусское народное собрание отличается от парламента, наделив его исключительными полномочиями, среди которых выработка политики по обеспечению государственного суверенитета, включая признание государственных символов, признание лидера нации, признание статусов Республики Беларусь и иных атрибутов, выстраиваемых вокруг нашей гражданской модели", ― полагает эксперт.

По мнению собеседницы Sputnik, также стоит предусмотреть возможность созыва Всебелорусского народного собрания чаще и по мере необходимости.

Напомним, ранее Александр Лукашенко пообещал , что проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. О ходе работы над поправками гражданам расскажут на Всебелорусском народном собрании.

Палата представителей 2 октября объявила сбор предложений граждан по внесению поправок в Конституцию. Предложения будут приниматься до 25 октября. Ранее спикер нижней палаты Владимир Андрейченко заявил, что в обществе назревает запрос на перемены, и поручил депутатам изучить мнение граждан по поводу конституционной реформы.

Комментарий аналитика БИСИ Екатерины Речиц слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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