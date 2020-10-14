ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Речиц: Всебелорусское собрание нужно наделить конституционными полномочиями

14.10.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Речиц: Всебелорусское народное собрание нужно наделить конституционными полномочиями

Одной из ключевых идей конституционной реформы является наделение Всебелорусского народного собрания новым статусом, которому в новой Конституции мог бы быть посвящен специальный раздел, а детали ― регламентированы в иных актах законодательства. Так считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц.

По мнению эксперта, в самой Конституции Всебелорусское народное собрание должно позиционироваться как высшая форма народовластия в Республике Беларусь. 

© REUTERS / STRIINGER
Политолог рассказал, как Лукашенко может перехватить инициативу у оппозиции

"Пришло время переходить к консолидации белорусской нации через определение образа будущего. И Всебелорусское народное собрание видится именно тем конституционным органом, который смог бы ответить на главный вопрос: куда мы идем и что мы строим? Важно определить также, чем Всебелорусское народное собрание отличается от парламента, наделив его исключительными полномочиями, среди которых выработка политики по обеспечению государственного суверенитета, включая признание государственных символов, признание лидера нации, признание статусов Республики Беларусь и иных атрибутов, выстраиваемых вокруг нашей гражданской модели", ― полагает эксперт.

По мнению собеседницы Sputnik, также стоит предусмотреть возможность созыва Всебелорусского народного собрания чаще и по мере необходимости.

Напомним, ранее Александр Лукашенко пообещал, что проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. О ходе работы над поправками гражданам расскажут на Всебелорусском народном собрании.

Палата представителей 2 октября объявила сбор предложений граждан по внесению поправок в Конституцию. Предложения будут приниматься до 25 октября. Ранее спикер нижней палаты Владимир Андрейченко заявил, что в обществе назревает запрос на перемены, и поручил депутатам изучить мнение граждан по поводу конституционной реформы.

Комментарий аналитика БИСИ Екатерины Речиц слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Понятия "лидер нации" и "образ будущего" может выработать Всебелорусское народное собрание. Как это повлияет на ситуацию в стране, рассуждает аналитик Белорусского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Беларуси обиделись на Украину из-за айтишников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика