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В Минске задержали 70-летнего педофила
Источник материала: Навiны
В середине сентября в милицию Минска обратился отец маленьких мальчиков, который сообщил о том, что к его детям на детской площадке в Зеленом Луге приставал пожилой мужчина.
По информации пресс-службы МВД, с июня по сентябрь текущего года пенсионер не менее семи раз приезжал на детскую площадку. Он подходил к маленьким мальчикам и предлагал прокатиться на велосипеде или помочь сделать самодельный лук, после чего уводил их в кусты, где совершал действия сексуального характера.
Предварительно, жертвами педофила стали не менее пяти мальчиков, которые гуляли на детской площадке. Самый старший из них 2010 года рождения, самый младший — 2015.
В отношении минчанина возбуждено уголовное дело.
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В середине сентября в милицию Минска обратился отец маленьких мальчиков, который сообщил о том, что к его детям на детской площадке в Зеленом Луге приставал...
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