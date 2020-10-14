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В Минске задержали 70-летнего педофила

14.10.2020 18:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В середине сентября в милицию Минска обратился отец маленьких мальчиков, который сообщил о том, что к его детям на детской площадке в Зеленом Луге приставал пожилой мужчина.

В Минске задержали 70-летнего педофила
Фото: prodetok.by

По информации пресс-службы МВД, с июня по сентябрь текущего года пенсионер не менее семи раз приезжал на детскую площадку. Он подходил к маленьким мальчикам и предлагал прокатиться на велосипеде или помочь сделать самодельный лук, после чего уводил их в кусты, где совершал действия сексуального характера.

Предварительно, жертвами педофила стали не менее пяти мальчиков, которые гуляли на детской площадке. Самый старший из них 2010 года рождения, самый младший — 2015.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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В середине сентября в милицию Минска обратился отец маленьких мальчиков, который сообщил о том, что к его детям на детской площадке в Зеленом Луге приставал...
 
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