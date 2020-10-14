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Никита Домрачев рассказал, почему не хочет уезжать из страны даже после избиения на улицах Минска

14.10.2020 18:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брат олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой архитектор Никита Домрачев, который был жестоко избит силовиками в прошлое воскресенье, рассказал в своем посте в Facebook, почему не хочет уезжать из страны. Никита также поблагодарил белорусов за поддержку, назвав их невероятными.


Фото из Instagram Никиты

— Я родился в СССР, в городе Минске. Всегда отождествлял это со знаком качества, бренд Made in USSR он такой. Я горжусь тем, что мои бабушки и дедушки сражались с захватчиками нашей земли и отстраивали разрушенный мир после войны. Горжусь их подвигами, заслуженными наградами и ответственным трудом. Развалилась страна в период застоя и отсутствия идей по реформам, в обществе произошла либерализация взглядов.

Не Горбачев продал, а наступил исторический переломный момент взрыва сознания большинства. Необходимо было двигаться, а огромный поезд был не способен, потому что прогнили шпалы.

В это время мои родители, архитекторы, были вынуждены уехать на заработки на Север, где были выше зарплаты и больше работы по строительству новых городов. Там я вырос, закалился и вернулся в родной дом, в тот момент уже маленькую красивую страну с перспективой развития.

Я пожил в разных местах большой страны, поездил по миру, но мое сердце находится в месте моего рождения, я хочу здесь жить, приносить пользу этой стране и развивать ее. Обществом здесь сделано много работы, никто не хочет это развалить. Я хороший специалист, архитектор, но, к сожалению, стал известен не благодаря своему труду, а потому что был избит на улице любимого города.

Многие уже уехали в поисках лучшей жизни, кто-то вынужден работать в другой стране, не видя близких, многие оставили здесь часть или всю свою жизнь и не имеют возможности вернуться, потому что у них другое мнение.

Я хочу, чтобы люди не убегали из страны, боясь за жизнь или на заработки, а жили дома или там, где хотят, развивали и создавали, чтобы наше общество здесь и многочисленные диаспоры по миру были примером для других, чтобы мы гордились страной и нацией.

Я счастлив, что мне повезло родиться в мирное время, получить качественное образование и жить в эпоху информационного прогресса. Я хочу, чтобы все люди смотрели честные новости по обычному ТВ, могли получать по почте разные газеты, а не прятать подпольные рассылки, свободно общались, самостоятельно думали, имели свое мнение и свободу выбора.

Посмотрел TUT.BY и увидел: сколько людей, столько и мнений — интересно читать.
В это сложное время «я узнал, что у меня есть огромная семья», большое спасибо всем за поддержку и за то, что вы такие невероятные!

ЯМы, Никита Домрачев, граждане своей страны, профессионалы своего дела, архитекторы, инженеры, строители, студенты, спортсмены, врачи, деятели культуры, труженики села, пенсионеры, школьники, преподаватели и другие специалисты — все хотим здесь жить, трудиться, достойно зарабатывая, и приносить пользу Родине.

Мы хотим справедливости, гарантий безопасности и уважения к себе.

Мы хотим жить в цивилизованном мире.

Мы хотим жить в Новой Беларуси XXI века.

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Теги: Минск
 
 
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Брат олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой архитектор Никита Домрачев, который был жестоко избит силовиками в прошлое воскресенье, рассказал в своем посте в...
 
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