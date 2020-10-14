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Прокуратура выставила «Каскаду» счет за снятие БЧБ-флага

14.10.2020 18:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Фрунзенского района Минска вынесла предписание председателю товарищества одного из домов жилого комплекса «Каскад» и выставила счет за снятие бело-красно-белых флагов службой МЧС. Местные жители считают, что это нонсенс, так как само нарушение не зафиксировано.


Фото: читатель TUT.BY

Предписание об устранении нарушений законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности выписали 12 октября.

В документе сказано, что прокуратура Фрунзенского района установила, что 27 и 29 сентября, а также 2 октября между домами 4Б и 4Д по улице Скрыганова «размещался бело-красно-белый флаг». Это свидетельствует, что товарищество собственников не поддерживает архитектурный облик жилого дома в соответствии с проектной документацией, считают в прокуратуре.

Конструкции, не предусмотренные проектом, необходимо было оперативно демонтировать. «Для устранения нарушений законодательства, демонтажа флага задействованы силы и средства Фрунзенского РОЧС, которым понесены затраты в размере 176,32 руб.», — сказано в письме.

Затраты на «устранение нарушений» прокуратура требует возместить, а также принять меры по соблюдению закона.



Из письма не совсем понятно, за что именно должно платить товарищество. Кроме формулировки «задействованы силы и средства» никаких пояснительных данных нет.

Активный житель «Каскада» Дмитрий говорит: устно от председателя прозвучало, что сумму выставили за выезд вышки. Но в даты, указанные в письме, вышки не выезжали, уверяют местные.

Собеседник считает, что такое предписание — нонсенс.

Адвокат уже связалась с прокуратурой и пояснила, что такие затраты товарищество не оплачивает немедленно. Для начала надо провести общее собрание собственников, кроме того, в предписании нет калькуляции.

— Предписание — это документ, который предусматривает действия по устранению нарушений. К выплате денег принудить может только отдел принудительного исполнения. Кроме того, не было суда, не составлены протоколы за нарушение архитектурного облика здания ни на товарищество, ни на жильцов — фактически нарушение не зафиксировано. Просто так без документов нельзя выставить какую-то сумму.

Дмитрий говорит, что по исполнению документа прокуратура дала отсрочку на два месяца. Адвокат уже готовит необходимые документы.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура предписала возместить затраты на демонтаж флага службой МЧС. Местные считают, что такой документ - нонсенс.
 
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