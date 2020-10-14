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Басков: «В Международной федерации намерены провести ЧМ-2021 по хоккею в Минске»

14.10.2020 18:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду утром состоялась ZOOM-конференция председателя ФХБ Дмитрия Баскова и президента ИИХФ Рене Фазеля, сообщает hockey.by.


Рене Фазель. Фото: o.canada.com

Помимо возможности очного знакомства руководители обсудили подготовку к чемпионату мира по хоккею ИИХФ — 2021, который должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня будущего года, и ситуацию с другими турнирами под эгидой ИИХФ, запланированными на текущий спортивный сезон.

— Мы довольно конструктивно пообщались с главой ИИХФ. Рене Фазель в очередной раз подчеркнул стремление Международной федерации хоккея провести чемпионат мира в Минске и Риге весной следующего года.

Нам удалось обсудить ряд вопросов, связанных с возможной необходимостью введения противоэпидемиологических мер для участников и гостей турнира в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Европе. В любом случае, мы готовы к любому сценарию проведения чемпионата мира и продолжаем подготовку к нему вместе с нашими латвийскими партнерами, — подвел итог разговора Дмитрий Басков.

Руководитель ФХБ также пригласил Рене Фазеля в Минск для оценки готовности белорусской столицы к предстоящему форуму.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В среду утром состоялась ZOOM-конференция председателя ФХБ Дмитрия Баскова и президента ИИХФ Рене Фазеля, сообщает hockey.by.
 
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