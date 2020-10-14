МВД: в Могилеве подожгли машину милиционера (видео)

Источник материала: Onliner

По данным МВД, ночью 13 октября поступило сообщение из МЧС: на парковке по пер. Урожайному в Могилеве горит Audi А4. «Спасатели ликвидировали пожар, однако в авто оказалась поврежденной передняя часть (бампер, капот, колеса), — сообщили в милиции. — Также пламя задело рядом стоявшую машину».

МЧС распространило следующую информацию: «Сообщение о пожаре поступило в 1:59 ночи. Происходило горение Audi А4 открытым пламенем. Хозяин отсутствовал. В результате пожара поврежден моторный отсек и капот Audi А4 1996 года выпуска, бампер стоящего рядом автомобиля Volkswagen Polo 1998 года выпуска. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается».





«Основной версией происшествия является поджог, что подтверждается осмотром места происшествия и первоначальными следственными действиями, — подчеркивают в милиции. — По данному факту следователи возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение (повреждение) имущества, повлекшее ущерб в значительном размере».









Как сообщает МВД, для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к преступлению, назначены различные экспертизы, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели.

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