МИД Беларуси назвал указ Зеленского о привлечении белорусских айтишников «недружественным актом» и предупредил о возможных мерах

Источник материала: Onliner

Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызвало посла Украины в Беларуси Игоря Кизима. Ему вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием Указа президента Украины «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь», сообщается на сайте белорусского МИД.

В белорусском МИД правовой акт трактуют «как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь».

«Принятие вышеупомянутого Указа подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Республики Беларусь и Украины, работающих за пределами своих государств. В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью», — говорится в сообщении.

Далее отмечается, что «белорусская сторона не намерена переходить „красные черты“ в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение в случае оправданной необходимости ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами».

Напомним , в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь», о чем сообщалось на сайте президента Украины. Согласно указу, Кабинет министров продлит до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Также озвучивались и другие преференции для прибывших. Указ вступил в силу в день публикации — 4 октября.