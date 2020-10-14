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МИД Беларуси назвал указ Зеленского о привлечении белорусских айтишников «недружественным актом» и предупредил о возможных мерах
Источник материала: Onliner
Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызвало посла Украины в Беларуси Игоря Кизима. Ему вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием Указа президента Украины «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь»,
В белорусском МИД правовой акт трактуют «как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь».
«Принятие вышеупомянутого Указа подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Республики Беларусь и Украины, работающих за пределами своих государств. В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью», — говорится в сообщении.
Далее отмечается, что «белорусская сторона не намерена переходить „красные черты“ в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение в случае оправданной необходимости ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами».
Также озвучивались и другие преференции для прибывших. Указ вступил в силу в день публикации — 4 октября.
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МИД Беларуси назвал указ Зеленского о привлечении белорусских айтишников «недружественным актом» и предупредил о возможных мерах
Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызвало посла Украины в Беларуси Игоря Кизима. Ему вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает...
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