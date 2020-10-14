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БЖД в 2021 году не будет повышать тарифы на перевозку грузов
Источник материала: АФН
Белорусская железная дорога приняла решение сохранить на 2021 год уровень тарифов на перевозку грузов в международном сообщении на транзитные перевозки грузов в вагонах и контейнерах по территории Республики Беларусь
«С целью сохранения объемов транзитных перевозок, привлечения новых грузопотоков принято решение сохранить на 2021 год базовый уровень тарифов Тарифной политики железных дорог государств-участников СНГ на перевозку грузов в международном сообщении на транзитные перевозки грузов в вагонах и контейнерах по территории Республики Беларусь, - говорится в сообщении на сайте БЖД.
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Белорусская железная дорога приняла решение сохранить на 2021 год уровень тарифов на перевозку грузов в международном сообщении на транзитные перевозки грузов в...
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