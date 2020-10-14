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Game over. У Лукашэнко сдают нервы

14.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Режим не способен задушить протесты и в злобном отчаянии раскручивает маховик репрессий до уровня 9-11 августа.

Под дубинки, слезоточивый газ и гранаты попадают все подряд: в том числе активные пенсионеры, женщины, просто случайные посетители магазинов. Звучат публичные угрозы расстреливать людей.

Тем временем Лукашенко пытается организовать «диалог» с политзаключенными, чем планирует одновременно одурачить Запад, Россию и, собственно, белорусский народ. Получится ли? Эксперты в студии Белсат ток-шоу «Каждый из нас» анализируют этот и другие вопросы.
 
 
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Режим не способен задушить протесты и в злобном отчаянии раскручивает маховик репрессий до уровня 9-11 августа.
 
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