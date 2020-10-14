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Game over. У Лукашэнко сдают нервы
Источник материала: Партизан
Режим не способен задушить протесты и в злобном отчаянии раскручивает маховик репрессий до уровня 9-11 августа.
Под дубинки, слезоточивый газ и гранаты попадают все подряд: в том числе активные пенсионеры, женщины, просто случайные посетители магазинов. Звучат публичные угрозы расстреливать людей.
Тем временем Лукашенко пытается организовать «диалог» с политзаключенными, чем планирует одновременно одурачить Запад, Россию и, собственно, белорусский народ. Получится ли? Эксперты в студии
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Режим не способен задушить протесты и в злобном отчаянии раскручивает маховик репрессий до уровня 9-11 августа.
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