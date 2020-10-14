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Шуман: "глубинная" поддержка у Лукашенко на уровне 20%

14.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центризбирком насчитал Александру Лукашенко 80% голосов на нынешних выборах. Его сторонники ссылаются на платформу “Голос”, согласно которой у Лукашенко якобы 61% голосов. Социолог Олег Манаев считает, что 50% + 1 голос не смогли набрать ни Александр Лукашенко, ни Светлана Тихановская.


Андрей Шуман / фото с его страницы в Фейсбуке

И всё, якобы, потому, что свои голоса главе государства отдал тайный "глубинный" народ, пишет Еврорадио…

Каким цифрам верить и мог ли Лукашенко действительно выиграть нынешние выборы? Рассуждает кандидат философских наук, социальный аналитик, заведующий кафедрой когнитивистики и математического моделирования, профессор Андрей Шуман.
 
 
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Центризбирком насчитал Александру Лукашенко 80% голосов на нынешних выборах. Его сторонники ссылаются на платформу “Голос”, согласно которой у Лукашенко якобы 61%...
 
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