



Андрей Шуман / фото с его страницы в Фейсбуке





пишет Еврорадио… И всё, якобы, потому, что свои голоса главе государства отдал тайный "глубинный" народ,Еврорадио…





Каким цифрам верить и мог ли Лукашенко действительно выиграть нынешние выборы? Рассуждает кандидат философских наук, социальный аналитик, заведующий кафедрой когнитивистики и математического моделирования, профессор Андрей Шуман.