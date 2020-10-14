Студенческие инициативы сообщают о задержаниях 149 студентов с начала учебного года

С начала учебного года в Беларуси было задержано 149 студентов, сообщают молодежное гражданское объединение «Задзiночанне беларускiх студэнтаў» (ЗБС) и Студенческая инициативная группа.





Отчет о репрессиях в отношении студенчества со стороны государства и администраций университетов опубликован на сайте ЗБС, данные постоянно обновляются. В нем отмечается, что в ряде случаев результаты задержаний неизвестны, но «как минимум 32 человека получили наказание в виде административного ареста и как минимум 25 человек — в виде штрафов».

Чаще всего задерживали студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (30 человек), Белорусского государственного университета (25) и Минского государственного лингвистического университета (22). В 41 случае авторам отчета не удалось установить вуз, в котором обучается задержанный студент.

Авторы отчета самым вопиющим задержанием называют случай студента БГУИР Дмитрия Мазуро, который 25 сентября был задержан на ступеньках вуза, где призывал студентов поддерживать друг друга. «Его похитили возле университета, наказали сначала 23 сутками ареста, а после добавили еще 15. Всего Дмитрий проведет за решеткой 38 суток», — говорится в отчете.

В среднем сроки ареста составляют 12 суток, а штрафы — 17 базовых величин (459 рублей). «Для сравнения минимальная стипендия в ряде вузов составляет 77,08 рубля», — отмечают авторы отчета.

Всего за шесть последних недель студенты в общем наказаны 382 сутками ареста и штрафами на сумму 11 799 рублей.

Кроме того, троих студентов обвиняют по статьям Уголовного кодекса. Один из них — студент ЕГУ Акихиро Гаевский-Ханада, сын сотрудницы японского посольства. Он был задержан 12 августа на акции протеста. В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках). Ему грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Правозащитники признали Гаевского-Ханаду политзаключенным.

По этой же статье проходит студентка Белорусского государственного экономического университета Анастасия Дудина, под ногами которой ночью 9 августа разорвалась светошумовая граната. Девушку на скорой увезли в больницу, поставили диагноз: «Комбинированная травма. Множественное осколочное слепое ранение правой голени. Акубаротравма. Острая нейросенсорная тугоухость». Через месяц Дудину вызвали на допрос и продержали 72 часа в изоляторе в качестве подозреваемой.

Еще одна студентка ЕГУ, правозащитница Марфа Рабкова была задержана 17 сентября. Ей вменяют ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности). Наказать могут арестом или лишением свободы на срок до трех лет.

Авторы отчета отмечают, что «административное давление на студентов не было основной целью сбора аналитики», тем не менее в ходе сбора информации они получили сообщения о как минимум 28 задержаниях студентов, которые имели для них последствия в университетах в виде разговоров у декана, выговоров или другого преследования, в том числе трех отчислений.

«Задзiночанне беларускiх студэнтаў» вместе со Студенческой инициативной группой выступают против преследования студенчества и осуждают всех причастных к репрессиям», — говорится в отчете.

С 1 сентября в ведущих вузах страны практически ежедневно проходят акции солидарности. Студенты и преподаватели собираются внутри здания (на лестничных пролетах, в холлах), а также у входов в учебные заведения. Они записывают видеообращения, поют песни, аплодируют или стоят молча, некоторые держат бело-красно-белые флаги и плакаты против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.

В соцсетях студенты рассказывают, что в их вузах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет и задерживает, студентов арестовывают и штрафуют.