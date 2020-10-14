В Минтруда составили рейтинг самых дефицитных работников. Кто оказался в их числе

Источник материала: Tut.by

На данный момент в Общереспубликанском банке вакансий зарегистрировано больше 80,1 тысячи вакансий. Больше всего в работниках нуждаются в Минской области — там более 16,7 тысячи свободных рабочих мест. На втором — Гродненская. Там почти 10,2 тысячи вакансий. На третьем — Гомельская, где чуть больше 10 тысяч вакансий. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких специалистах, служащих и рабочих нуждаются наниматели.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В городах и сельской местности спрос на работников разных профессий отличается, хотя многие и там, и там входят в десятку самых востребованных.

К примеру, среди вакансий по рабочим специальностям в городах больше всего мест для водителей автомобиля и продавцов. В топ-10 входят также грузчики, каменщики и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В сельской местности больше нуждаются в трактористах-машинистах сельскохозяйственного производства и операторах машинного доения. В десятке — каменщик, полевод и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Среди вакансий специалистов и в городе, и в сельской местности на первых позициях вакансии для медиков. В городах для медицинских сестер и врачей открыто больше чем по 2 тысячи вакансий. Здесь также нуждаются в ветеринарных врачах, фельдшерах и бухгалтерах.

В сельской местности самая большая потребность в ветеринарах. На втором месте — медсестра. В десятку входят бухгалтеры, врачи-специалисты и бригадиры производственной бригады: в растениеводстве и животноводстве.