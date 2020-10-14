ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минтруда составили рейтинг самых дефицитных работников. Кто оказался в их числе

14.10.2020 19:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На данный момент в Общереспубликанском банке вакансий зарегистрировано больше 80,1 тысячи вакансий. Больше всего в работниках нуждаются в Минской области — там более 16,7 тысячи свободных рабочих мест. На втором — Гродненская. Там почти 10,2 тысячи вакансий. На третьем — Гомельская, где чуть больше 10 тысяч вакансий. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких специалистах, служащих и рабочих нуждаются наниматели.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В городах и сельской местности спрос на работников разных профессий отличается, хотя многие и там, и там входят в десятку самых востребованных.

К примеру, среди вакансий по рабочим специальностям в городах больше всего мест для водителей автомобиля и продавцов. В топ-10 входят также грузчики, каменщики и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В сельской местности больше нуждаются в трактористах-машинистах сельскохозяйственного производства и операторах машинного доения. В десятке — каменщик, полевод и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Среди вакансий специалистов и в городе, и в сельской местности на первых позициях вакансии для медиков. В городах для медицинских сестер и врачей открыто больше чем по 2 тысячи вакансий. Здесь также нуждаются в ветеринарных врачах, фельдшерах и бухгалтерах.

В сельской местности самая большая потребность в ветеринарах. На втором месте — медсестра. В десятку входят бухгалтеры, врачи-специалисты и бригадиры производственной бригады: в растениеводстве и животноводстве.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент в Общереспубликанском банке вакансий зарегистрировано больше 80,1 тысяч вакансий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сіноптыкі папярэдзілі пра пахаладанне ў Беларусі, якое пачнецца ў чацвер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика