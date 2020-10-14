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Польша упростит трудоустройство белорусов

14.10.2020 19:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В середине ноября белорусы с гуманитарными визами смогут работать в Польше. Об этом заявил депутат Сейма Польши Михал Щерба на пресс-конференции Центра белорусской солидарности.

Голосование по поправкам к законопроекту состоится 27 октября. В этом вопросе среди польских депутатов есть единство, передает радио Рация.

Наличие гуманитарной визы позволит искать работу, но для трудоустройства необходимо будет найти работодателя, который предоставит декларацию о трудоустройстве или разрешение на работу. То есть, речь идет о легальном трудоустройстве.

 
 
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В середине ноября белорусы с гуманитарными визами смогут работать в Польше. Об этом заявил депутат Сейма Польши Михал Щерба на пресс-конференции Центра...
 
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