Власти Беларуси могут продать госдолю в Мозырском НПЗ

Источник материала: АФН

Белорусские власти могут планировать либо дальнейшую диверсификацию белорусского нефтяного оффшора, либо продажу госдоли в Мозырском НПЗ, либо то и другое вместе взятое. Такой вывод можно сделать из сообщения пресс-службы правительства об итогах рабочей поездки премьера РБ на ОАО «Нафтан».

Поездка Головченко на «Нафтан», согласно сообщению, вызвана озабоченностью ходом реализации инвестиционного проекта "Строительство комплекса замедленного коксования", который реализуется уже далеко не первый год и в который вложено немало сотен миллионов долларов.

«Подробно рассмотрен ход строительно-монтажных работ и график подготовки к вводу объекта в эксплуатацию. Даны поручения по еженедельному контролю выполнения обязательств со стороны ответственных ведомств. Ход реализации проекта, который планируют завершить в 2021 году, премьер-министр взял под личный контроль", - говорится в сообщении пресс-службы.

Запуск комплекса позволит увеличить глубину переработки нефти до 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, увеличить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута.

«После ввода комплекса "Нафтан" сможет полностью обеспечить потребность страны в дизельном топливе до 3,4 млн тонн и бензине до 1 млн тонн», - сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Таким образом, в рамках диверсификации возможен перевод Новополоцкого НПЗ на обслуживание исключительно внутренних потребностей экономики страны, в то время как Мозырский НПЗ будет работать исключительно на внешние рынки.

Переводить Нафтан на рыночные рельсы пока не имеет особого смысла из-за того, что предприятие производит продукцию, которая затем по дотационным ценам поставляется на другие предприятия страны (например, Могилевхимволокно).

Зато существующая инфраструктура нефтепроводов позволяет разделить поставляемую в Беларусь российскую нефть на «для внутреннего потребления» по внутренним российским ценам и бюджетной компенсацией налогового маневра Новополоцкому НПЗ и на «для международной торговли», которая будет поставляться на Мозырский НПЗ на конкурентных условиях с азербайджанской, норвежской, саудовской, американской и т.д.

Так или иначе, проект по вводу комплекса замедленного коксования на Нафтане получил статус стратегического, раз уж этот вопрос под личный контроль взял целый премьер, отодвинув от дел традиционного смотрящего за Нафтаном – спикера верхней палаты парламента Наталью Кочанову.