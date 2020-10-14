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Мацкевич: "Всё ещё жду политическую программу, в которой было бы ясно изложено, каким образом эту власть брать"

14.10.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У нас нет возможности остановить гнев и ярость той части общества, которая уже кипит, тех людей, терпение которых на грани

Мацкевич: "Всё ещё жду политическую программу, в которой было бы ясно изложено, каким образом эту власть брать"
 Многие революции происходили мирно, без насилия и кровопролития. Но историки увлечённо пишут про кровавые. И читатели предпочитают именно эти истории.

О мирных революциях тоже пишут. Но без пафоса, поэтому широкой публике это не интересно.

Даже кровожадный Ленин долгое время хотел мирной революции, через транзит власти от администрации Временного правительства к Советам.
Вопрос о вооружённом восстании был поднят в октябре.

Я против насилия. Против насилия с нашей стороны. Но я против и безропотного непротивления злу. Насилие порождает насилие. Хотим мы этого или нет.
 
Насилие в стране продолжается больше двух месяцев. Не знать этого, не считаться с этим невозможно.
Насилие можно остановить насилием, но только в том случае, когда силы больше. Против превосходящей силы сопротивление тоже возможно, но оно безрезультатно. Это как всаднику с саблей остановить танк. Безумству храбрых споём мы песню. Посмертно.

Насилие необходимо остановить! Для остановки насилия насилием у нас нет сил. Но у нас нет возможности и остановить гнев и ярость той части общества, которая уже кипит, тех людей, терпение которых на грани.

У меня нет слов, которые урезонили бы этот гнев и ярость. До сих пор мне это удавалось при встречах с разгневанными и радикально настроенными людьми. Я находил слова и аргументы. Я указывал на политические способы разрешения кризиса.

Политические способы были и всё ещё существуют. Но нужна политическая воля, а её не просматривается. Нужны политические действия, а их нет.

Отдаю должное личному мужеству членов Президиума Координационного Совета. Ценю дипломатические усилия лидеров в эмиграции. Но КС не стал политическим центром.

Мизерную политическую активность проявляет Виленский клуб Тихановской. Но это не штаб революции. Это пока ещё одна эмигрантская тусовка.

Я всё ещё готов ждать от Тихановской и остатков КС политического заявления о готовности взять власть в стране. Жду политической программы, в которой было бы ясно изложено, каким образом эту власть брать.

При наличии такой программы можно бороться, работать, строить. А не только протестовать. При наличии такой программы возможно воздержаться от эскалации насилия.
 
Есть ли у КС и клуба советников Тихановской политическая воля? 
Ну, не мне же декларировать программу!
 
 
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У нас нет возможности остановить гнев и ярость той части общества, которая уже кипит, тех людей, терпение которых на грани
 
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