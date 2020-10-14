Многие революции происходили мирно, без насилия и кровопролития. Но историки увлечённо пишут про кровавые. И читатели предпочитают именно эти истории.





О мирных революциях тоже пишут. Но без пафоса, поэтому широкой публике это не интересно.





Даже кровожадный Ленин долгое время хотел мирной революции, через транзит власти от администрации Временного правительства к Советам.

Вопрос о вооружённом восстании был поднят в октябре.





Я против насилия. Против насилия с нашей стороны. Но я против и безропотного непротивления злу. Насилие порождает насилие. Хотим мы этого или нет.

Насилие в стране продолжается больше двух месяцев. Не знать этого, не считаться с этим невозможно.

Насилие можно остановить насилием, но только в том случае, когда силы больше. Против превосходящей силы сопротивление тоже возможно, но оно безрезультатно. Это как всаднику с саблей остановить танк. Безумству храбрых споём мы песню. Посмертно.





Насилие необходимо остановить! Для остановки насилия насилием у нас нет сил. Но у нас нет возможности и остановить гнев и ярость той части общества, которая уже кипит, тех людей, терпение которых на грани.





У меня нет слов, которые урезонили бы этот гнев и ярость. До сих пор мне это удавалось при встречах с разгневанными и радикально настроенными людьми. Я находил слова и аргументы. Я указывал на политические способы разрешения кризиса.





Политические способы были и всё ещё существуют. Но нужна политическая воля, а её не просматривается. Нужны политические действия, а их нет.





Отдаю должное личному мужеству членов Президиума Координационного Совета. Ценю дипломатические усилия лидеров в эмиграции. Но КС не стал политическим центром.





Мизерную политическую активность проявляет Виленский клуб Тихановской. Но это не штаб революции. Это пока ещё одна эмигрантская тусовка.





Я всё ещё готов ждать от Тихановской и остатков КС политического заявления о готовности взять власть в стране. Жду политической программы, в которой было бы ясно изложено, каким образом эту власть брать.





При наличии такой программы можно бороться, работать, строить. А не только протестовать. При наличии такой программы возможно воздержаться от эскалации насилия.

Есть ли у КС и клуба советников Тихановской политическая воля?

Ну, не мне же декларировать программу!