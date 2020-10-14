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«Народ не простит нам трусости»
Источник материала: Партизан
Белорусские чемпионы выступили против Лукашенко. Теперь их выгоняют из сборной и отправляют в тюрьму
Фото: AP
Уже больше двух месяцев в Беларуси не прекращаются массовые протесты, начавшиеся после объявления результатов президентских выборов. Участники шествий и митингов, как и прежде, требуют отставки правительства, новых выборов и наказания виновных в насилии. Белорусские спортсмены не остались в стороне. Олимпийские призеры и победители мировых первенств объединились в поддержку протестующих и тоже вышли на улицы. Более 800 человек — атлеты, сотрудники спортивных клубов и организаций — подписали открытое письмо, в котором отказались признать Александра Лукашенко президентом. Ответная реакция последовала незамедлительно: увольнения, исключение из сборной, потеря льгот. А после того как 30 сентября арестовали одну из активисток — известную баскетболистку Елену Левченко, белорусские спортсмены обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой не закрывать глаза на происходящее. В какой момент большая часть именитых атлетов примкнула к протестующим, как они борются с режимом Лукашенко и чем готовы пожертвовать ради перемен —
«Спортсмены осознали, что они в первую очередь граждане»
Когда в Белоруссии начались массовые выступления, протестующие ждали реакции известных людей, в том числе спортсменов. Вскоре она последовала, хотя решиться на это многим атлетам было непросто. Им предстояло выступить против режима Лукашенко — иную позицию соотечественники не приняли бы. Но успешные спортсмены в Белоруссии всегда были привилегированной кастой и очень зависели от государства — в первую очередь финансово, так что отказать действующей власти в легитимности для них означает потерять все.
Кроме того, именно Лукашенко возглавляет Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии, а первый вице-президент организации — его старший сын Виктор. Могут ли спортсмены, нелояльные власти, рассчитывать на участие в Олимпийских играх, главном старте в жизни каждого спортсмена? В современных реалиях Белоруссии это риторический вопрос.
Столкновения силовиков и протестующих в Гродно
Фото: BelaPAN / Reuters
Протестное движение белорусских спортсменов основано на деятельности двух организаций, которые появились вскоре после выборов. Это Белорусский фонд спортивной солидарности и Свободное объединение спортсменов Белоруссии (SOS BY).
Фонд — это, по факту, профсоюз. Он занимается правовой деятельностью, например, защищает атлетов, которые пострадали, отстаивая гражданскую позицию, поддерживает коммуникацию с различными международными ассоциациями. «Идея создания фонда назревала давно, нынешняя ситуация просто ускорила процесс, — рассказал «Ленте.ру» координатор фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. — Финансируется он за счет пожертвований. Основные спонсоры — физические лица, которые собирают средства через Facebook, и белорусские бизнесмены, которые живут за рубежом, но неравнодушны к судьбе наших спортсменов».
В отличие от фонда, SOS BY возник стихийно. 18 августа было опубликовано открытое письмо, под которым подписались многие заслуженные спортсмены и работники отрасли. В нем было шесть пунктов-требований: признать выборы недействительными, освободить задержанных, реабилитировать политзаключенных, провести проверку деятельности силовиков, наказать виновных в избиениях, оказать помощь пострадавшим. SOS BY основали самые активные из подписавшихся. Среди них были, например, баскетболистка Елена Левченко, лучшая центровая чемпионата мира-2010; многократная призерка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя; чемпионка мира в толкании ядра Надежда Остапчук; чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская; баскетболист национальной команды Никита Мещеряков и сам Опейкин.
Мы, нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступая в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивая интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан. Мы верим, что среди сотрудников правоохранительных органов есть достойные люди и настоящие профессионалы. Тем не менее очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной силы в отношении граждан Республики Беларусь
из открытого письма представителей спортивной отрасли Белоруссии
Александр объяснил: «Мы знали, что народ нам молчания никогда не простит. И трусости никогда не простил бы. Спортсмены имеют влияние на людей, и Лукашенко это прекрасно знает. Было понятно, что если спортсмены не поддержат белорусский народ, то он никогда больше не поддержит спортсменов. Видимо, это произойдет с хоккеистами, которые не выразили сочувствия пострадавшим, — такие виды спорта попадают в черный список автоматически. Сейчас под нашим письмом подписались более 800 человек, хотя поначалу подписи давались тяжело. Спортсмены боялись за свою свободу и безопасность. Когда же стало поступать больше информации о том, что происходило с 9 по 12 августа в стране во время отключения интернета, поднялась сумасшедшая волна активности. Спортсмены увидели все ужасы и не смогли остаться в стороне».
Реакция властей не заставила себя ждать. Вот лишь некоторые примеры. Герасименя получила отказ в продлении аренды бассейна. Романовская исключена из сборной. Серебряный олимпийский призер по легкой атлетике Андрей Кравченко исключен из сборной и лишен зарплаты. Тренер юношеской сборной Белоруссии по хоккею Александр Руммо отправлен в отставку. Массажист национальной команды по футболу Виктор Булат отстранен от работы. «Почему так много репрессий? Потому что подписавшиеся выступают не просто против насилия, а против его источника — нелегитимной власти. Спортсмены осознали, что они в первую очередь граждане, и выступили против акта геноцида. Они приносят себя в жертву ради возможности в будущем жить нормально», — продолжил Опейкин.
На последние несколько маршей спортсмены выходили одной колонной с растяжкой «Спортсмены с народом». Среди них были волейболист сборной Белоруссии Артур Удрис, олимпийский призер по легкой атлетике Андрей Кравченко, чемпион мира по самбо Степан Попов, чемпионка мира по толканию ядра Надежда Остапчук, олимпийская призерка по плаванию Александра Герасименя, баскетболист сборной Белоруссии Никита Мещеряков и другие
При этом, несмотря на внушительное число подписавшихся, верные режиму, конечно, тоже остаются. Например, олимпийский чемпион-1992 по гандболу Андрей Барбашинский, который перед выборами стал доверенным лицом Лукашенко и сейчас продолжает его поддерживать, навлекая на себя народный гнев. По словам Опейкина, злит людей и поведение четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой, которая не подписала письмо. «Домрачева имеет звание героя Белоруссии, должна защищать народ. Ты либо откажись от звания, либо будь героем», — заметил координатор фонда.
Фото: страница клуба «Витязь-Леон» во «ВКонтакте»
Под последним постом бывшей биатлонистки в Instagram (от 12 августа), в котором она призывает ОМОН прекратить насилие, — более 4,5 тысячи комментариев, внушительная часть которых содержит жесткое осуждение. «Так высказалась, что лучше бы не высказывалась вообще, какой позор», «Спасибо, нам таких героев не надо», «Ваше имя теперь будет ассоциироваться с лицемерием», «Мы так вас любили и так болели за вас, Даша. Больше вы для нас не существуете», — писали пользователи. Отдельным поводом для подписчиков критиковать Домрачеву стала ее реакция на избиение брата силовиками 12 октября. В протоколе указано, что он участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Олимпийская чемпионка заявила, что бесполезно решать проблемы агрессивными методами, а ее публичные выступления никому не помогут.
Не подписала пока письмо и Виктория Азаренко, бывшая первая ракетка мира.
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