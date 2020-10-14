Ордена, цветы, воздушные шары: женщин в Беларуси поздравили с Днем матери

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня отмечают День матери. Женщинам, у которых пять и больше детей, торжественно вручили Орден матери. Тех, кто в этот день родил ребенка, поздравляли с оркестром и дарили цветы, передает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

В этот родильный дом спасатели приехали не из-за чрезвычайного происшествия. Это необычное поздравление для молодых мам. Из-за пандемии посетителей к роженицам, конечно, не пускают. Так что цветы и воздушные шары пришлось передавать через окно. Пригодились пожарные лестницы и люльки.



«Они стояли, смотрели с открытыми ртами, не знали, брать цветы или нет. Это такие искренние эмоции, они не понимали вообще, что происходит», – рассказал заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной части № 40 г. Минска Никита Кисель.

На свет в этот день здесь появились семь малышей. Для новоиспеченных мам играл даже Президентский оркестр. Розы, орхидеи и хризантемы – для любимых мам минчане, кажется, скупили сегодня все цветы.



В цветочных магазинах Минска практически такой же ажиотаж, как накануне 8 марта и 14 февраля – все стремятся порадовать своих близких красивыми букетами.

А здесь собрались мамы многодетные. Орден матери в Беларуси вручают тем, у кого пятеро и больше детей. У Полины Коробовой их шестеро, старшему 11 лет, а младшему еще нет и года. Она рассказала, как сделать семью счастливой.



«Легко. Надо любить их одинаково, чтобы они между собой были мирные. Я сама осталась рано сиротой, и, наверное, страх одиночества преобладает. Хочется дать им то, что недополучила сама», – призналась Полина Коробова.

А еще многодетных мам пригласили в Национальный Олимпийский комитет. Хотели рассказать об олимпийцах, показать экспонаты местного музея. Но в роли экскурсовода была велогонщица, восьмикратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады в Афинах Наталья Цилинская – мама четверых. Неудивительно, что экскурсия плавно перетекла в беседу о материнстве и взаимные поздравления.«Здоровья, конечно. Сейчас это очень актуально. Терпения. И не хотеть, чтобы их дети были чемпионами – ни в спорте, ни в чем. Просто любить их, не ставя никакие цели и задачи. И побольше объяснять, для чего и почему нужно делать то или иное. А дети уже сами разберутся», – сказала Наталья Цилинская.

И хотя макияж, каблуки и выходы в свет в жизни многодетных мам случаются нечасто, после торжеств никто из них не хотел задержаться подольше. Все торопились домой, к близким. Потому что этот праздник как никакой другой хочется встречать в кругу семьи.

В Беларуси средний возраст женщин при рождении первого ребенка с годами увеличивается, как и во многих европейских странах. За последние 10 лет он вырос с 27 до 29 лет.