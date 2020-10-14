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Ордена, цветы, воздушные шары: женщин в Беларуси поздравили с Днем матери
14.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сегодня отмечают День матери. Женщинам, у которых пять и больше детей, торжественно вручили Орден матери. Тех, кто в этот день родил ребенка, поздравляли с оркестром и дарили цветы, передает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.
В этот родильный дом спасатели приехали не из-за чрезвычайного происшествия. Это необычное поздравление для молодых мам. Из-за пандемии посетителей к роженицам, конечно, не пускают. Так что цветы и воздушные шары пришлось передавать через окно. Пригодились пожарные лестницы и люльки.
На свет в этот день здесь появились семь малышей. Для новоиспеченных мам играл даже Президентский оркестр. Розы, орхидеи и хризантемы – для любимых мам минчане, кажется, скупили сегодня все цветы.
А здесь собрались мамы многодетные. Орден матери в Беларуси вручают тем, у кого пятеро и больше детей. У Полины Коробовой их шестеро, старшему 11 лет, а младшему еще нет и года. Она рассказала, как сделать семью счастливой.
«Здоровья, конечно. Сейчас это очень актуально. Терпения. И не хотеть, чтобы их дети были чемпионами – ни в спорте, ни в чем. Просто любить их, не ставя никакие цели и задачи. И побольше объяснять, для чего и почему нужно делать то или иное. А дети уже сами разберутся», – сказала Наталья Цилинская.
И хотя макияж, каблуки и выходы в свет в жизни многодетных мам случаются нечасто, после торжеств никто из них не хотел задержаться подольше. Все торопились домой, к близким. Потому что этот праздник как никакой другой хочется встречать в кругу семьи.
В Беларуси средний возраст женщин при рождении первого ребенка с годами увеличивается, как и во многих европейских странах. За последние 10 лет он вырос с 27 до 29 лет.
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В Беларуси сегодня отмечают День матери. Женщинам, у которых пять и больше детей, торжественно вручили Орден матери. Тех, кто в этот день родил ребенка, поздравляли...
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