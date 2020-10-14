ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ордена, цветы, воздушные шары: женщин в Беларуси поздравили с Днем матери

14.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня отмечают День матери. Женщинам, у которых пять и больше детей, торжественно вручили Орден матери. Тех, кто в этот день родил ребенка, поздравляли с оркестром и дарили цветы, передает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

В этот родильный дом спасатели приехали не из-за чрезвычайного происшествия. Это необычное поздравление для молодых мам. Из-за пандемии посетителей к роженицам, конечно, не пускают. Так что цветы и воздушные шары пришлось передавать через окно. Пригодились пожарные лестницы и люльки.

«Они стояли, смотрели с открытыми ртами, не знали, брать цветы или нет. Это такие искренние эмоции, они не понимали вообще, что происходит», – рассказал заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной части № 40 г. Минска Никита Кисель.

На свет в этот день здесь появились семь малышей. Для новоиспеченных мам играл даже Президентский оркестр. Розы, орхидеи и хризантемы – для любимых мам минчане, кажется, скупили сегодня все цветы.

В цветочных магазинах Минска практически такой же ажиотаж, как накануне 8 марта и 14 февраля – все стремятся порадовать своих близких красивыми букетами.

А здесь собрались мамы многодетные. Орден матери в Беларуси вручают тем, у кого пятеро и больше детей. У Полины Коробовой их шестеро, старшему 11 лет, а младшему еще нет и года. Она рассказала, как сделать семью счастливой.

«Легко. Надо любить их одинаково, чтобы они между собой были мирные. Я сама осталась рано сиротой, и, наверное, страх одиночества преобладает. Хочется дать им то, что недополучила сама», – призналась Полина Коробова.

А еще многодетных мам пригласили в Национальный Олимпийский комитет. Хотели рассказать об олимпийцах, показать экспонаты местного музея. Но в роли экскурсовода была велогонщица, восьмикратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады в Афинах Наталья Цилинская – мама четверых. Неудивительно, что экскурсия плавно перетекла в беседу о материнстве и взаимные поздравления.

«Здоровья, конечно. Сейчас это очень актуально. Терпения. И не хотеть, чтобы их дети были чемпионами – ни в спорте, ни в чем. Просто любить их, не ставя никакие цели и задачи. И побольше объяснять, для чего и почему нужно делать то или иное. А дети уже сами разберутся», – сказала Наталья Цилинская.

И хотя макияж, каблуки и выходы в свет в жизни многодетных мам случаются нечасто, после торжеств никто из них не хотел задержаться подольше. Все торопились домой, к близким. Потому что этот праздник как никакой другой хочется встречать в кругу семьи.

В Беларуси средний возраст женщин при рождении первого ребенка с годами увеличивается, как и во многих европейских странах. За последние 10 лет он вырос с 27 до 29 лет.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси сегодня отмечают День матери. Женщинам, у которых пять и больше детей, торжественно вручили Орден матери. Тех, кто в этот день родил ребенка, поздравляли...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Позволял избивать рабочих»: в Германии Лукашенко сравнили с Чаушеску и отказываются обслуживать его самолёт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика