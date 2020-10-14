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Польша планирует разрешить белорусам с гуманитарными визами легально работать в стране
Источник материала: Навiны
Ожидается, что с середины ноября белорусы, у которых есть гуманитарные визы, смогут легально трудоустроиться в Польше. Об этом сообщил 14 октября во время пресс-конференции Центра белорусской солидарности депутат польского сейма Михал Щерба.
Голосование по поправкам к законопроекту состоится 27 октября. В этом вопросе среди польских депутатов есть единство, отмечается в сообщении центра.
Тем временем Польское радио сообщает, что в этом году уже более 150 белорусов подали заявления на международную защиту в Польше. Гуманитарную визу и политическое убежище граждане Беларуси могут попросить на польской границе.
Гуманитарная виза позволяет въехать без точного места пребывания. Она позволяет нормально пересечь границу, пройти 10 дней карантина и оставаться на территории Польши.
Белорусские инициативы такие как Bysol, ByHelp и ныне созданная ByPOl для бывших милиционеров, помогают обеспечить пребывание белорусов в чужой стране. В Польше за любым видом помощи можно обращаться в Центр белорусской солидарности, в Белорусский дом или в инициативу «Свободная Беларусь».
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Ожидается, что с середины ноября белорусы, у которых есть гуманитарные визы, смогут легально трудоустроиться в Польше. Об этом сообщил 14 октября во время...
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