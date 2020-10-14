Митрополит Вениамин считает гимн «Магутны Божа» разделяющим белорусское общество

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, выступает против исполнения гимна «Магутны Божа», считая его разделяющим белорусское общество. Свою позицию по этому вопросу православный иерарх высказал 14 октября в Свято-Покровском кафедральном соборе Гродно.



Фото: church.by

Видеозапись, на которой предстоятель Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ) излагает свои мысли, в том числе относительно гимна «Магутны Божа», размещена на youtube-канале собора.

«Поскольку уже вспомнилось это песнопение по запричастному стиху, хочется сказать, что и раньше в беседе со священнослужителями я обращал внимание, что не нужно исполнять песнопение светского характера, которое разделяет наше общество, — "Магутны Божа", — сказал митрополит Вениамин. — Хотя оно имеет духовную окраску, но, тем не менее, кто-то радуется исполнению этого песнопения, а кто-то — скорбит. У нас достаточно других песнопений, которые не разделяют, а объединяют наше общество, наши приходы. И забота каждого настоятеля должна быть об этом. И каждого христианина — заботиться о том, чтобы мы были едины во Христе и были чадами Божьими».

«Думаю, что не нужно это как-то закреплять какими-то указами, распоряжениями. У каждого есть свой взгляд христианский, евангельский, который и вы как правящий архиерей, владыка (архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий. — ред.), поможете направить в нужное русло. У вас как у старейшего архиерея Белорусской православной церкви достаточно опыта, мудрости, и Господь да поможет, чтобы мы сплотились, объединились и вернулись к тихой, мирной Беларуси, вместе с тем живущей по евангельским началам», — добавил глава БПЦ.

«Магутны Божа» или «Малітва» — стихотворение 1943 года белорусской поэтессы-эмигрантки Натальи Арсеньевой, которое в 1947 году положил на музыку композитор Николай Ровенский. Считалось своего рода духовным гимном белорусской эмиграции. В начале 1990-х годов «Магутны Божа» в числе прочих произведений предлагали утвердить в качестве государственного гимна Беларуси.