Беларусь планирует увеличить поставки молочной продукции в страны СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси экспорт сельхозпродукции с начала года вырос на 6%. Выручка составила почти четыре миллиарда долларов. Во многом за счет поставок молока. Вопрос о том, как открывать новые рынки, белорусские специалисты обсудили с коллегами из России и Франции. Международный форум прошел в режиме онлайн. Подробности рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Беларусь планирует увеличить поставки молочной продукции в страны Содружества. Ставка на натуральное молоко. Экспорт продукции за восемь месяцев этого года составил 1,6 миллиарда долларов. Больше, чем в прошлом году на 7%.

Открывают и новые рынки – страны Персидского залива и Африки. В государства, более близкие по расстоянию, направляют в основном цельное молоко, сыры и творог. В дальнее зарубежье сухую и замороженную продукцию. В Минсельхозпроде отмечают: пандемия на торговлю не повлияла.

«В Беларуси разработана стратегия экспорта молочной продукции. И согласно этой стратегии, мы выделили основные рынки сбыта, первое – это страны СНГ. Почему страны СНГ? Потому что нет таможенных барьеров, удобная логистика, похожая культура потребления молочных продуктов питания. Следующий очень интересный рынок для нас – это рынок Азии», – сказал начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов.

Экспорт увеличивается за счет наращивания удоев. В прошлом году удалось достичь показателя в семь миллионов тонн молока. За восемь месяцев текущего года цифра уже больше на 300 тысяч тонн. Все это – благодаря модернизации производства.

На ближайшую пятилетку в стране стоит задача увеличить производство молока до девяти миллионов тонн в год.