«Позволял избивать рабочих»: в Германии Лукашенко сравнили с Чаушеску и отказываются обслуживать его самолёт

Источник материала: KYKY

13 октября в аэропорте Гамбурга (Германия) приземлился Boeing 737 (EW-001PA) — это один из самолетов, на которых летает Александра Лукашенко. В Гамбурге борт оказался для того, чтобы пройти техобслуживание у компании Lufthansa Technik, но ее профсоюз призвал рабочих выразить солидарность с беларусами и не прикасаться к самолету так называемого президента Беларуси. Листовку с таким текстом профсоюз распространил среди сотрудников LufthansaTechnik:

«В то время как мы ждали его самолет, Лукашенко позволял избивать рабочих.

Уважаемые коллеги,

Сегодня, 13 октября 2020 года, в аэропорту Фульсбюттель приземлился Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA. Пункт назначения — мы, кампания Lufthansa Technik. Самолет будет обслуживаться здесь. Это самолет того самого Лукашенко. <...> Даже если мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, сами ведем трудные переговоры с работодателем в условиях экономического кризиса и боремся за ваши интересы, тем не менее, мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с беларускими рабочими.

Многие из вас уже получили информациюи из СМИ о текущей ситуации в Беларуси. Как профсоюз, мы хотели бы, в первую очередь, рассказать вам о положении работников в этой стране.

В Беларуси систематически ограничивают права трудящихся. Профсоюзных активистов и других активистов оппозиции регулярно арестовывают, а затем подвергают унижениям и насилию. Большинство работников имеют срочные контракты, которые они не могут расторгнуть самостоятельно. Однако они могут быть уволены работодателем в любое время. Как право на свободу выражения мнения, так и право объединяться в независимые профсоюзы, а также право на забастовки строго ограничены или практически отсутствуют на практике.

Массовые протесты и забастовки беспрецедентных масштабов последовали за президентскими выборами в августе, на которых были доказаны массовые фальсификации результатов выборов. Одним из участников непрекращающихся протестов является наш братский дружественный профсоюз, Беларуский конгресс демократических союзов (БКДП). После начала протестов жестокость полиции по отношению к мирным участникам резко возросла. По мере того, как количество раненых и зверски искалеченных в больницах увеличивалось, потрясенные медицинские работники организовывали коллективные акции протеста против насилия. Рабочие крупных государственных компаний и предприятий химической, транспортной, пищевой и строительной отраслей приняли коллективные меры и сформировали забастовочные комитеты. Поскольку режим подавляет организованные протесты, оказывает давление и наказывает лидеров демократических протестов, координаторы и члены забастовочных комитетов подвергаются репрессиям, увольнениям и тюремному заключению. Подобные действия абсолютно недопустимы!

Почти 31 год назад у нас была очень похожая ситуация. Глава Румынии Чаушеску подавлял протесты рабочих, пока мы должны были ремонтировать его самолет. Тогда мы все вместе отложили в сторону гаечные ключи в знак протеста против такого положения дел. Как и тогда, так и сейчас мы ожидаем, что руководство кампании Lufthansa Technik воздержится от каких-либо санкций, если коллеги откажутся работать с этим самолетом! Но прежде всего у нас есть требования к беларускому правительству!

Мы требуем немедленного прекращения жестокого подавления протестов оппозиции! Мы требуем неограниченного права на забастовку! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы! Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Да здравствует международная солидарность трудящихся!»

По словам председателя Беларуского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, пока неясно, какое решение относительно самолета Лукашенко примет Lufthansa Technik. Но не учесть позицию профсоюза, считает Ярошук, она не сможет: мол, этот профсоюз — важная структура, последние годы на его съездах присутствовала сама канцлер ФРГ Ангела Меркель.