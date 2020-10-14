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«Позволял избивать рабочих»: в Германии Лукашенко сравнили с Чаушеску и отказываются обслуживать его самолёт
Источник материала: KYKY>
13 октября в аэропорте Гамбурга (Германия) приземлился Boeing 737 (EW-001PA) — это один из самолетов, на которых летает Александра Лукашенко. В Гамбурге борт оказался для того, чтобы пройти техобслуживание у компании Lufthansa Technik, но ее профсоюз
«В то время как мы ждали его самолет, Лукашенко позволял избивать рабочих.
Уважаемые коллеги,
Сегодня, 13 октября 2020 года, в аэропорту Фульсбюттель приземлился Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA. Пункт назначения — мы, кампания Lufthansa Technik. Самолет будет обслуживаться здесь. Это самолет того самого Лукашенко. <...> Даже если мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, сами ведем трудные переговоры с работодателем в условиях экономического кризиса и боремся за ваши интересы, тем не менее, мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с беларускими рабочими.
Многие из вас уже получили информациюи из СМИ о текущей ситуации в Беларуси. Как профсоюз, мы хотели бы, в первую очередь, рассказать вам о положении работников в этой стране.
В Беларуси систематически ограничивают права трудящихся. Профсоюзных активистов и других активистов оппозиции регулярно арестовывают, а затем подвергают унижениям и насилию. Большинство работников имеют срочные контракты, которые они не могут расторгнуть самостоятельно. Однако они могут быть уволены работодателем в любое время. Как право на свободу выражения мнения, так и право объединяться в независимые профсоюзы, а также право на забастовки строго ограничены или практически отсутствуют на практике.
Массовые протесты и забастовки беспрецедентных масштабов последовали за президентскими выборами в августе, на которых были доказаны массовые фальсификации результатов выборов. Одним из участников непрекращающихся протестов является наш братский дружественный профсоюз, Беларуский конгресс демократических союзов (БКДП). После начала протестов жестокость полиции по отношению к мирным участникам резко возросла. По мере того, как количество раненых и зверски искалеченных в больницах увеличивалось, потрясенные медицинские работники организовывали коллективные акции протеста против насилия. Рабочие крупных государственных компаний и предприятий химической, транспортной, пищевой и строительной отраслей приняли коллективные меры и сформировали забастовочные комитеты. Поскольку режим подавляет организованные протесты, оказывает давление и наказывает лидеров демократических протестов, координаторы и члены забастовочных комитетов подвергаются репрессиям, увольнениям и тюремному заключению. Подобные действия абсолютно недопустимы!
Почти 31 год назад у нас была очень похожая ситуация. Глава Румынии Чаушеску подавлял протесты рабочих, пока мы должны были ремонтировать его самолет. Тогда мы все вместе отложили в сторону гаечные ключи в знак протеста против такого положения дел. Как и тогда, так и сейчас мы ожидаем, что руководство кампании Lufthansa Technik воздержится от каких-либо санкций, если коллеги откажутся работать с этим самолетом! Но прежде всего у нас есть требования к беларускому правительству!
Мы требуем немедленного прекращения жестокого подавления протестов оппозиции! Мы требуем неограниченного права на забастовку! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы! Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Да здравствует международная солидарность трудящихся!»
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«Позволял избивать рабочих»: в Германии Лукашенко сравнили с Чаушеску и отказываются обслуживать его самолёт
13 октября в аэропорте Гамбурга (Германия) приземлился Boeing 737 (EW-001PA) — это один из самолетов, на которых летает Александра Лукашенко. В Гамбурге борт оказался для...
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